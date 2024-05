Nuove anticipazioni di martedì 14 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 14 maggio (puntata 6447): Clara entra nel programma di protezione

Rossella prova dei sentimenti verso Nunzio

Riccardo (Mauro Racanati) ha la conferma che Rossella (Giorgia Gianetiempo) prova dei sentimenti nei riguardi di Nunzio (Vladimir Randazzo), arrivando, quindi, a capire i motivi per i quali il suo matrimonio è saltato all’ultimo momento. Riccardo, di conseguenza, inizia a nutrire un profondo risentimento nei confronti del suo rivale.

Clara non riesce a dire la verità ad Alberto

Dopo essere diventato un collaboratore di giustizia, Eduardo (Fiorenzo Madonna) deve entrare nel programma di protezione. Clara (Imma Pirone), in attesa di un figlio da Eduardo, per non perdere i contatti con lui, ha deciso di chiedergli di sposarlo. Clara, quindi, è ormai prossima ad entrare anche lei nel programma di protezione ma non ha ancora trovato il coraggio di confessare tutta la verità ad Alberto (Maurizio Aiello). Mariella (Antonella Prisco), invece, cerca invano di allontanare Claudia (Giada Desideri) da Guido (Germano Bellavia), ma il vigile è sempre più sensibile al fascino della donna.

