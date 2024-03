Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 13 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DALL’11 AL 15 MARZO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 13 marzo (puntata 6403): l’addio al nubilato di Rossella

Un brindisi di troppo per Rossella

Il matrimonio di Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati) si sta avvicinando e al Caffè Vulcano, tutto è pronto per l’addio al nubilato di Rossella. Durante la festa organizzata a sua insaputa, però, Rossella, complice qualche brindisi di troppo, rischia di cedere a una tentazione a lungo sopita.

Clara va a trovare Eduardo

Proprio mentre Clara (Imma Pirone) va in carcere per metterlo al corrente delle novità, Eduardo (Fiorenzo Madonna) le comunica una decisione del tutto inaspettata. Malgrado tenti di convincersi del contrario, Manuela (Gina Amarante) è molto scossa dalla scoperta che Niko (Luca Turco) abbia iniziato una relazione con Valeria (Benedetta Valanzano), la sua ex fidanzata di quasi quindici anni fa che ha incontrato durante la sua settimana bianca trascorsa con Jimmy (Gennaro De Simone), Renato (Marzio Honorato) e Raffaele (Patrizio Rispo).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.