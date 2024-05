Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 13 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 13 maggio (puntata 6446): Rossella prende una decisione importante

Rossella è reduce dal sequestro

L’ispettrice Marta Anselmi (Carmen Annibale), dopo aver sequestrato Rossella (Giorgia Gianetiempo), si è arresa alla polizia e anche lo scagnozzo del boss Torrente (Loris De Luna), che aveva il compito di uccidere la Anselmi, è stato arrestato da Damiano (Luigi Miele). Rossella, dopo essere stata liberata, ha trovato Nunzio (Vladimir Randazzo) e Riccardo (Mauro Racanati) davanti a sé e, dopo questa drammatica esperienza, matura una decisione troppo a lungo rimandata. Eugenio Nicotera (Paolo Romano), nel frattempo, cerca di scoprire chi abbia ordinato di uccidere Diana (Sara Zanier).

Mariella sempre più gelosa di Guido

Da quando Claudia (Giada Desideri) è tornata a Napoli, Mariella (Antonella Prisco) è sempre più gelosa di Guido (Germano Bellavia) e un buffo equivoco alimenterà ancora di più questa sua gelosia. Nel frattempo, Claudia sta tenendo nascosta ai suoi amici di sempre la sua reale situazione.

