Nuove anticipazioni di giovedì 13 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 13 giugno (puntata 6469): Roberto rinuncia a denunciare Raffaele

Raffaele accoglie con sollievo la notizia

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), convinto da Marina (Nina Soldano) che gli ha praticamente dato un ultimatum, decide di rinunciare a denunciare Raffaele (Patrizio Rispo) per l’aggressione subita. La notizia viene accolta con sollievo sia da parte di Raffaele che dalla sua famiglia. Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska), nel frattempo, affrontano i primi, necessari passi, per vedere riconosciuti i diritti di lei come madre di Tommaso (Luigi De Feo). Ferri, però, non intende rinunciare alla custodia del bambino e ha una sua strategia.

Il matrimonio di Clara ed Eduardo si avvicina

Clara (Imma Pirone) è felice perché, a breve, sposerà Eduardo (Fiorenzo Madonna). Clara, però, deve ancora affrontare l’incognita Alberto (Maurizio Aiello) che non intende rinunciare a suo figlio che, dopo il matrimonio, entrerà anche lui nel programma di protezione.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.