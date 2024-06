Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 12 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 12 giugno (puntata 6468): Raffaele è rassegnato al proprio destino

Roberto denuncerà Raffaele?

Raffaele (Patrizio Rispo) è ormai rassegnato al proprio destino ossia ad essere denunciato da Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) dopo la discussione avvenuta tra loro a Palazzo Palladini e soprattutto dopo la decisione di Ida (Marta Anna Borucinska) di andare alla polizia insieme a Diego (Francesco Vitiello). Marina (Nina Soldano), però, potrebbe far desistere Roberto dai suoi intenti.

Niko litigherà con suo figlio

L’insistenza di Valeria (Benedetta Valanzano) affinché Niko (Luca Turco) parta con lei per una vacanza porterà ad uno scontro tra Niko e suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone) che neanche l’intervento di Giulia (Marina Tagliaferri) riuscirà ad arginare. Il primo allenamento di Guido (Germano Bellavia), deciso a rimettersi in forma, e Claudia (Giada Desideri) si svolgerà, però, con la presenza di un terzo incomodo e si rivelerà un divertente disastro.

