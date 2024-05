Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 10 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 10 maggio (puntata 6445): Rossella viene sequestrata da Marta Anselmi

La talpa è l’ispettrice Marta Anselmi

Il poliziotto corrotto, colluso con la camorra, è l’ispettrice Marta Anselmi (Carmen Annibale) che, sentendosi con le spalle al muro, ha sparato a Damiano (Luigi Miele) e ha sequestrato Rossella (Giorgia Gianetiempo). Marta Anselmi tiene sotto tiro lei e l’autista dell’ambulanza, per guadagnarsi una via di fuga. Con Nunzio (Vladimir Randazzo) e Riccardo (Mauro Racanati) all’inseguimento, e la polizia messa in allerta da Damiano, si crea una situazione di altissima tensione.

Diego e Ida tornano da Niko

Mentre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si occupa di Tommaso (Luigi De Feo), che si è ripreso dal problema di salute, Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska) tornano da Niko (Luca Turco), per essere aggiornati riguardo le opzioni legali della ragazza. Claudia (Giada Desideri), invece, continua a essere un forte elemento di divisione tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco). Claudia, però, probabilmente, non ha raccontato tutta la verità circa la sua reale situazione.

