Nuove anticipazioni di mercoledì 10 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 10 aprile (puntata 6423): Diana è stata vittima di un incidente?

Nunzio non crede all’ipotesi dell’incidente

Mentre era intenzionata ad andare da Niko (Luca Turco) per chiedergli un parere legale sulla vicenda che la vede coinvolta insieme a Flavio Bianchi (Leonardo Santini), Diana (Sara Zanier) è stata investita e soccorsa da Rossella (Giorgia Gianetiempo). Mentre Nunzio (Vladimir Randazzo) non crede che Diana sia stata vittima di un semplice incidente stradale, Rossella registra un aspetto molto aggressivo della personalità del ragazzo, che la preoccupa.

Clara prende un’importante decisione

Clara (Imma Pirone) ha maturato un’importante decisione. Eugenio (Paolo Romano), invece, si confronterà con Lucia (Francesca Colapietro) sul ruolo di Damiano (Luigi Miele), dopo la decisione di Eduardo (Fiorenzo Madonna) di pentirsi. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca un modo per evitare a Marina (Nina Soldano) le tensioni dovute dalla convivenza con Ida (Marta Anna Borucinska) e per placarne il senso di inadeguatezza con Tommy (Luigi De Feo).

