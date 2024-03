Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 1 aprile: Michele e Silvia preoccupati per Otello

Otello non risponde al telefono

Dopo il mancato matrimonio di Rossella (Giorgia Gianetiempo), Otello (Lucio Allocca) è tornato subito a Indica. Preoccupati per lui che non risponde al telefono, Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) decidono di andare insieme a Indica per vedere se stia bene. Ad attenderli, però, ci sarà qualcosa di ben più inaspettato di quello che credevano.

Viola è dispiaciuta

Viola (Ilenia Lazzarin) è dispiaciuta di non passare la Pasquetta con Damiano (Luigi Miele). Quest’ultimo, infatti, si trova a casa di Rosa (Daniela Ioia) e Manuel (Manuel D’Angelo), dopo che ha deciso di trasferirsi a casa loro a causa della situazione di tensione che si è creata nel palazzo dove vive Rosa. Raffaele (Patrizio Rispo), invece, con la complicità di Bianca (Sofia Piccirillo) e Jimmy (Gennaro De Simone), prepara un pesce d’aprile ai danni di Renato (Marzio Honorato) ma riceverà pan per focaccia dalle donne di casa Bruni.

