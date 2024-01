Un posto al sole ha dato il via al 2024 con una nuova sigla che i telespettatori della soap opera in onda su Rai 3 hanno visto, per la prima volta, in occasione del movimentato episodio di Capodanno, andato in onda ovviamente lunedì 1° gennaio.

Alcuni personaggi e attori, che fanno parte del cast di Un posto al sole ormai da più di un anno, con l’ingresso nella sigla, diventano a tutti gli effetti personaggi principali della soap. Ecco di chi stiamo parlando.

Un posto al sole: nuova sigla

Iniziamo con le gemelle Manuela e Micaela Cirillo, entrambe interpretate da Gina Amarante. Per i personaggi, si tratta sostanzialmente di un ritorno nella sigla, visto che, in passato, dal 2012 al 2016, le gemelle sono state interpretate da un’altra attrice, Cristiana Dell’Anna. I personaggi sono rientrati nella soap, con una nuova interprete, nel 2022.

Un altro personaggio che appare nella nuova sigla, che ha dato vita a numerose dinamiche nelle ultime due stagioni di Un posto al sole, è sicuramente quello di Rosa Picariello, interpretato da Daniela Ioia, attrice napoletana nota per aver preso parte anche alla terza stagione di Mare Fuori, alla quarta e alla quinta stagione di Gomorra – La Serie e ne I bastardi di Pizzofalcone.

Due cambiamenti anche per quanto riguarda il cast dei più piccoli: nella sigla, infatti, appaiono ora i personaggi di Antonio Nicotera e Manuel Renda, interpretati rispettivamente da Eduardo Scafora e Manuel D’Angelo.

Rispetto alla precedente sigla, da notare che non appare più l’intera famiglia Boschi ossia i personaggi di Franco Boschi, Claudia Poggi e della loro figlia Bianca Boschi, rispettivamente interpretati da Peppe Zarbo, Claudia Ruffo e Sofia Piccirillo, che, nella finzione, si sono trasferiti in Sicilia.

Da ricordare, il post pubblicato sui social da Peppe Zarbo con il quale, lo scorso ottobre, l’attore ha annunciato ufficialmente l’addio alla soap opera dopo 25 anni.