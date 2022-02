Nella puntata di questa sera di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, sono tornati due personaggi storici, le gemelle Manuela e Micaela Cirillo, originariamente interpretate da Cristiana Dell’Anna.

La nuova attrice è Gina Amarante: anche in questo caso, quindi, è stata scelta un’unica interprete per dare vita ad entrambi i personaggi. Le gemelle Cirillo mancavano dalla soap opera dal 2016, anno in cui Cristiana Dell’Anna lasciò la soap di Rai 3 per intraprendere il fortunato percorso con Gomorra – La Serie, nella quale ha interpretato il personaggio di Patrizia Santore, dalla seconda alla quarta stagione.

Anche Gina Amarante è legata alla serie Sky tratta dall’omonimo romanzo-inchiesta di Roberto Saviano. Nella terza e nella quarta stagione di Gomorra, infatti, l’attrice ha interpretato il personaggio di Maria, fidanzata del boss di Forcella, Sangueblu, interpretato da Arturo Muselli.

Gina Amarante, attrice napoletana di 28 anni, nel corso della sua carriera, oltre a Gomorra – La Serie, ha recitato anche in Furore, Non dirlo al mio capo, I bastardi di Pizzofalcone e Le indagini di Lolita Lobosco.

Paradossalmente, per Gina Amarante, si tratta di un ritorno sul set di Un posto al sole perché, nel 2013, l’attrice interpretò un altro personaggio che, ovviamente, non ha nulla a che fare con le gemelle Cirillo.

Un posto al sole: Manuela e Micaela Cirillo

I fan di Un posto al sole sono particolarmente affezionati ai personaggi di Manuela e Micaela Cirillo, presenti nella soap dal 2012 al 2016 (il personaggio di Manuela Cirillo è apparso anche nello spin-off natalizio andato in onda nel 2013, Un posto al sole con i fiocchi, attualmente disponibile su RaiPlay).

Il personaggio di Micaela Cirillo è apparso in un secondo momento e, complessivamente, in misura minore rispetto a quello di Manuela, coinvolto in molte più dinamiche.

Nel 2015, i due personaggi sono entrati nella sigla di Un posto al sole, diventando personaggi principali.

Tutto ciò fino al precitato addio del 2016, quando Cristiana Dell’Anna, già molto popolare grazie ad Un posto al sole, ha raggiunto la consacrazione presso il grande pubblico con Gomorra – La Serie.