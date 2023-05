Lo abbiamo (ri)visto all’opera nel mattino di Rai 1 nella scorsa estate con l’edizione estiva di Unomattina, ma certamente una delle sue prove più importanti è stata la conduzione in solitaria dello storico programma di Rai 1. Per Massimiliano Ossini è stata una stagione fortunata dati i buoni risultati d’ascolto ottenuti nell’arco degli otto mesi di trasmissione e – soprattutto – dopo gli ultimi anni piuttosto blandi per il contenitore mattutino.

La riconferma della conduzione di Unomattina pare essere messa in cassaforte, ma l’impegno di Ossini come ben sappiamo non si è fermato solo al daytime. Ha portato a casa un’altra edizione di Linea Bianca (riguadagnandosi lo slot delle 14 del sabato rubata dal deludente Dedicato la scorsa annata) e in più si è cimentato come attore per interpretare un piccolo ruolo in uno degli episodi dell’ultima stagione di Un Passo dal cielo 7.

Le novità però non sono finite, prossimamente proprio questa fiction vivrà il suo spin-off sotto formato di podcast audio e video. Prodotto da Rai Play e Lux Vide l’esperimento – anticipato da Dagospia a marzo – avrà per conduttore Ossini, scelto non a caso data la conoscenza e la passione per i temi ambientali. Racconterà storie di montagna, incontrerà gli amanti di essa, parlerà con le istituzioni e, naturalmente, tutti i protagonisti di Un passo dal cielo.

TvBlog è in grado di rivelarvi la data d’inizio del podcast: lunedì 29 maggio. Gli appuntamenti saranno sei e tutti visibili sulla piattaforma di Rai Play (da PC, APP per smartphone e televisione abilitata al servizio)

Con questa occasione Massimiliano Ossini chiude il cerchio della sua stagione 2022-23 in attesa dei progetti del prossimo anno. Il conduttore, tra l’altro, sarà nel nutrito parterre di ospiti accolti da Mara Venier oggi pomeriggio per il trentaseiesimo appuntamento di Domenica IN come anticipato da TvBlog nei giorni scorsi.