Un Cuore Due Destini (Revival) è la miniserie franco-belga in onda da martedì 4 luglio su Rai 1. Thriller dalle venature sentimentali che tocca anche temi sensibili, la miniserie è composta da 6 puntate andate in onda lo scorso autunno in Belgio, Francia e Svizzera. La serie Un Cuore Due Destini (Enquête à coeur ouvert – Indagine a cuore aperto in originale) è diretta da Frank Vn Passel ed è stata girata sulla costa basca. Scopriamo insieme tutto quello che ci aspetta dalla miniserie.

Un Cuore Due Destini la trama

Al centro di Un Cuore Due Destini c’è la storia di un trapianto di cuore. La protagonista, Florence Arrieta, ha una grave malattia e la sua unica salvezza è un trapianto di cuore. Dopo un iniziale timore, affronta l’operazione e una volta terminata e ristabilitasi, inizia a sentire una forte connessione verso la persona che le ha donato il cuore, fa anche strani incubi. Così inizia a indagare e scopre che il suo cuore era di Ana una giovane belga morta in uno strano incidente d’auto nei Paesi Baschi e che la donna era stata adottata. Simon il padre della ragazza, indaga sulla sua morte. In parallelo Zoé, figlia del marito di Florence, cerca di capire meglio se stessa e la sua vita.

Un Cuore Due Destini, la trama delle puntate

Le puntate di martedì 4 luglio

1×01: nella prima puntata incontriamo Florence che dopo l’operazione al cuore inizia ad avere strani incubi e decide di trovare la persona che le ha donato il cuore, Ana Daendels, una giovane belga morta in un incidente d’auto su cui sta indagando il padre Simon convinto che la figlia incinta sia stata uccisa.

1×02: Florence incontra Simon e quando scopre che è stata adottata, vuole conoscerla meglio per imparare a conoscere Zoé la figlia del marito, che lei ha adottato. Le indagini sulla morte di Ana portano a indagare su Jan, fidanzato di Ana che, pare, non volesse il bambino.

Un Cuore due Destini il cast

La miniserie è diretta da Frank Van Passel, scritta da Claire Leamarechal e Frank Philippon. La protagonista è interpretata da Claire Keim, mentre il marito Vincent è Pierre Francois Martin-Laval, la figlia di lui Zoé è Jessyrielle Massengo mentre Simon è interpretato da Kevin Janssens.

Claire Keim è Florence Arrieta

Piere-Francois Martin-Laval è Vincent Arrieta

Jessyrielle Massengo è Zoé Arrieta

Kevin Janssens è Simon

Lynn Van Royen è Ana

Un cuore Due destini quante puntate sono?

La miniserie è composta da 6 puntate rilasciate al ritmo di due a settimana su Rai 1.

Un Cuore Due Destini la programmazione

La miniserie prende il posto diSophie Cross nei martedì sera di Rai 1 e farà compagnia al pubblico per 3 settimane.

Un Cuore Due Destini dove la trovo in streaming?

Le puntate della miniserie sono in streaming solo su RaiPlay.

Un Cuore Due Destini dove è stata girato?

La miniserie è stata girata nel 2020 principalmente nella regione di Biarritz nei Paesi Baschi e in Belgio a Saint-Jean-de-Luz.

Un Cuore Due Destini 2 si farà?

No, si trattava di una miniserie e non ci sarà una seconda stagione della serie.