Su Rai 1 arriva Sophie Cross – Verità Nascoste, thriller a sfondo psicologico franco-belga, composto da 3 puntate da 90 minuti. La protagonista è un’avvocata che per affrontare la misteriosa scomparsa del figlio, decide di arruolarsi in polizia diventando così una detective e continuando a cercare la verità. La prima stagione della serie è stata rilasciata nel 2021 in Germania, Belgio e Francia, è ideata da Paul Piedfort e diretta da Frank Van Mechelen. Una seconda stagione di Sophie Cross è stata già girata ma è ancora inedita.

Sophie Cross, la trama delle puntate su Rai 1

La protagonista, Sophie Cross, fa l’avvocato mentre il marito Thomas, è un commissario di polizia. Vivono nei pressi di una spiaggia in una zona costiera del mare del Nord insieme al figlio di cinque anni Arhtur. Un giorno, mentre il piccolo sta giocando con un aquilone vicino casa, sparisce. Un attimo di distrazione per Sophie e di lui resta solo l’aquilone rosso. Nessuna richiesta di riscatto, nessun indizio, quindi il caso viene abbandonato. Cross non riesce a darsi pace, abbandona la carriera da avvocato e si reinventa poliziotta ma non sarà semplice entrare in una squadra in cui è vista soltanto come “la moglie del capo”.

La puntata di martedì 13 giugno

1×01: naturalmente questa prima puntata è tutta dedicata al racconto della scomparsa di Arthur e alle conseguenze in Sophie e nel marito Thomas. Vediamo la sua decisione di entrare in polizia per affrontare il trauma e dare la caccia alla verità, inoltre Sophie sarà trascinata in un caso di omicidio.

Sophie Cross, il cast

La serie tv si concentra principalmente sul personaggio che dà anche il titolo al tutto e che è interpretato da Alexia Barlier, attrice francese con madre neozelandese, di quarant’anni. Il marito è invece lo svizzero Thomas Jouannet di 12 anni più grande.

Alexia Barlier è Sophie

Thomas Jouannet è Thomas Leclercq

Martin Verso è il piccolo Arthur

Cyril Lecomte è il capitano Gabriel Deville

Mariama Gueye è la tenente Amina Dequesne

Fred Bianconi è Maxime Lecomte

Oussama Kheddam è Fred

Sophie Cross, quante puntate sono?

La prima stagione è formata da tre puntate da 90 minuti.

Sophie Cross 2 si farà?

Si, la serie è stata rinnovata e la seconda stagione è stata già girata ma ancora non è stata rilasciata in nessun paese.

Sophie Cross, dove la vedo in streaming?

Le puntate in Italia sono in streaming su RaiPlay.

Sophie Cross, dove è stata girata?

Le riprese della prima stagione si sono svolte tra agosto e novembre 2020 (in piena era Covid) in Francia e Belgio tra Ostenda location principale delle riprese, Anversa, Bruges e Bruxelles.