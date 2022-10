Dopo la trilogia di 1992, da lui ideata, Stefano Accorsi torna a proporre una nuova storia per Sky. Questa volta la politica non c’entra nulla: Un amore, questo il titolo di lavorazione della nuova serie tv appena annunciata dalla pay tv, sarà appunto un racconto romantico tra un uomo e una donna, che si svilupperà lungo due distinti archi temporali.

Accorsi (che nella scorsa stagione abbiamo visto in Vostro Onore, e prima ancora nel cast della seconda stagione di Celebrity Hunted-Caccia all’uomo), sarà protagonista di questa serie ideata insieme ad Enrico Audenino (Summertime, Christian), le cui riprese sono da poco iniziate a Bologna e dintorni, dove proseguiranno fino a dicembre, con un trasferimento di qualche settimana in Spagna.

L’attore bolognese, nella serie, sarà la metà di una coppia: la parte femminile è infatti andata a Micaela Ramazzotti. A loro due, quindi, il compito di interpretare Alessandro e Anna, i due protagonisti della storia, che prende il via negli anni Novanta.

Stando alla sinossi fornita da Sky, Un amore vedrà Alessandro e Anna, poco più che maggiorenni, conoscersi casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna. È una calda estate di fine anni ‘90 e i due subito si innamorano. Le loro vite però sono molto più complicate del destino che li ha uniti e presto i due sono costretti a separarsi. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. Il loro sentimento, mai esauritosi nel tempo, si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole.

Il cast includerà anche Alessandro Tedeschi (Blocco 181, Il Colibrì, Chiamami ancora amore) nei panni di Guido, il marito di Anna; Andrea Roncato (Ricordati di me, Il cuore grande delle ragazze, Il Signor Diavolo), Ivan Zerbinati (La Porta Rossa 3, Il ragazzo invisibile – Seconda generazione, Non mi lasciare) e con la partecipazione di Ottavia Piccolo (7 minuti, Tu la conosci Claudia?, La famiglia), che nella serie sarà Teresa, madre di Alessandro. Con loro anche gli esordienti Luca Santoro e Beatrice Fiorentini nei panni dei giovani Alessandro e Anna.

Che genere di storia sarà Un amore? Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l’Italia e la Germania, non ha dubbi e la definisce “una dichiarazione d’intenti, un titolo in grado di definire perfettamente il genere d’appartenenza. […] un racconto coinvolgente ed emozionante su un amore che non è stato mai, e che per questo motivo non riesce a finire”.

A scrivere la serie, oltre ad Accordi ed Audenino, anche Giordana Mari, Teresa Gelli e Francesco Lagi, quest’ultimo alla regia dei sei episodi, prodotti da Sky Studios e Cattleya con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission.