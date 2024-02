Una storia d’amore, semplice eppure complessa, che si dipana nel corso degli anni e che si porta dietro tutte le complicazioni del caso. Potremmo definire così Un amore, la nuova serie tv Sky Original che riporta sulla pay tv Stefano Accorsi, qui nei panni non solo del protagonista ma anche del creatore della serie (sì, anche questa storia nasce “da un’idea di Stefano Accorsi”…). Curiosi di saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Un amore Sky, quando esce?

La nuova serie tv va in onda a cominciare da venerdì 16 febbraio 2024, alle 21:15, su Sky Serie ed in streaming su NOW.

Un amore Sky, la trama

Le foto di Un amore, la serie tv Sky e NOW Guarda le altre 31 fotografie → Alessandro (Accorsi) e Anna (Micaela Ramazzotti), poco più che maggiorenni, si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna. È una calda estate di fine anni ‘90 e i due si innamorano subito. Le loro vite però sono molto più complicate del destino che li ha uniti e presto i due sono costretti a separarsi.

Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. Il loro sentimento, mai esauritosi nel tempo, si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole.

Un amore Sky, il cast

Micaela Ramazzotti / Beatrice Fiorentini sono Anna: nell’estate del ‘96 ha appena finito le superiori e sta cercando di capire cosa fare del suo futuro. Vent’anni dopo ha trovato una stabilità: sposata con Guido (Alessandro Tedeschi) e madre di un ragazzo ormai quasi adulto, lavora per un ente di protezione ambientale.

Stefano Accorsi / Luca Santoro sono Alessandro: nel 1996, sa esattamente cosa vuole fare: studiare architettura, dedicare la sua vita a realizzare gli spazi che immagina nella sua testa. Nel presente ha raggiunto i suoi obiettivi: è diventato un urbanista affermato, un uomo in costante movimento, ma che non ha mai messo radici da nessuna parte.

Ottavia Piccolo è Teresa: è la mamma di Ale, una donna forte e indipendente, che ha cresciuto un figlio da sola senza fargli mancare niente. Vitale e spesso testarda, ha un fidanzato, Simone (Andrea Roncato), con cui ha una relazione affettuosa e turbolenta.

Alessandro Tedeschi è Guido: è il premuroso marito di Anna e padre di Tommaso, loro figlio. Entusiasta e un po’ indolente, ha da tempo abbandonato il sogno di una carriera da musicista e gestisce un negozio di dischi.

Ivan Zerbinati è Riccardo: conosce Ale da quando sono ragazzini. A differenza dell’amico non si è mai

spostato da Bologna, si è sposato e ha avuto due figli.

Camille Dugay è Claudia: 35 anni, è la sorella minore di Anna, che l’ha cresciuta da sola con il papà da quando la mamma è scomparsa. Estroversa e tenace, con la sorella ha un rapporto intimo.

Un amore Sky, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Sky li manda in onda due per volta, per tre settimane. L’ultima puntata va in onda il 1° marzo.

Un amore Sky, trailer

Ecco il trailer di Un amore:

Un amore Sky, regista

Dietro la macchina da presa della serie c’è Francesco Lagi, già regista di Summertime. “Nella serie”, ha spiegato, “c’è una diversità di sguardi e di formati. Ci sono filmati di vecchie telecamerine che si mischiano alla realtà del presente, ci sono pezzi di materiali di repertorio e filmini privati provenienti da archivi di filmati di famiglia. Spezzoni traballanti e a volte sfocati, intermittenze che ci immergono nella Bologna di anni fa, che diventano subito ricordi, interferenze emotive, stati d’animo da elaborare e da mettere a fuoco. Abbiamo lavorato su una stratificazione di immagini per restituire il ritmo e l’andamento dei giorni, delle improvvise voragini degli anni, dell’intreccio inestricabile degli attimi e dei sentimenti. Diversi formati, suggestioni diverse che creano complessità e stratificazione emotiva. Il tono del racconto è caldo, romantico e sentimentale, improvvisamente ironico. Il ritmo è serrato, dettato dai diversi piani narrativi, e tensivo rispetto alle sensazioni e alle scelte emotive dei personaggi. La realtà si confonde continuamente con il ricordo, le diverse età dei personaggi si contaminano e le loro vicende si accavallano, si mischiano e si ampliano di significato. Il presente e il passato che dialogano in un sonno vigile, un sogno controllato. Un continuo ritorno all’amore passato ma allo stesso tempo anche una continua incursione in quello futuro. La leggerezza e l’inesorabilità del tempo che va”.

Un amore Sky, sceneggiatori e produttori

Un amore è stato ideato da Stefano Accorsi e da Enrico Audenino (Christian, Summertime). I due hanno anche scritto le sceneggiature, con Lagi, Giordana Mari (Corpo Libero) e Teresa Gelli. A produrre Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission.

Un amore serie tv Sky, location

© Luisa Carcavale

La serie tv ha avuto principalmente tre differenti location: la Spagna, dov’è ambientata la linea temporale degli anni Novanta; Bologna, dove vive Alessandro nel presente e la Romania.

Un amore serie tv, dove vederla

Oltre che durante la messa in onda su Sky Serie, è possibile vedere Un amore anche su Sky Go per gli abbonati alla pay tv, oppure su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La serie è disponibile on demand in 4K HDR (per i clienti Extra anche nella sezione on demand Primissime).