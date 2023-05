Anche oggi, mercoledì 24 maggio 2023, alle 16:20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 24 maggio 2023

In Africa, Victor (Jòn Lopez) e Carmen sono sempre più affiatati, ma non sanno che c’è una brutta sorpresa che li aspetta. Enoa (Edith Martìnez Val), intanto, si sta impegnando al massimo per svolgere il suo ruolo di spia, ma per quanto tempo riuscirà a ingannare Patricia (Silvia Acosta)?

Nel frattempo, le cose si fanno sempre pià difficili per Linda (Esperanza Guardado), mentre la decisione di Kiros (Ivàn Mendes) di conseguire un titolo accademico inizia a creargli problemi nel conciliare le ore di studio con il lavoro in fabbrica.

