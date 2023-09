È ormai uno dei programmi storici della Rai, in onda da ventitré anni e capace ogni volta di raccogliere milioni di telespettatori e telespettatrici assetati di conoscenza e nuove curiosità. Ulisse: Il piacere della scoperta 2023 prosegue nella mission lanciata nel lontano 2000, anno della prima edizione, sempre con la guida di Alberto Angela, il divulgatore più famoso della tv italiana. Dopo diciotto edizioni andate in onda su Raitre, nel 2018 il programma ottiene la promozione su Raiuno, dove tutt’ora va in onda, ampliando l’offerta culturale della rete ammiraglia Rai, ma senza cambiare il proprio formato, che propone viaggi alla scoperta di luoghi e personaggi storici. Volete saperne di più sulle nuove puntate? Proseguite nella lettura!

Quando torna Ulisse: Il piacere della scoperta 2023?

La nuova edizione del programma è una delle prime trasmissioni ad aprire la stagione 2023-2024 di Raiuno. Ulisse-Il piacere della scoperta va infatti in onda a partire da giovedì 7 settembre, alle 21:25.

Di cosa parla Ulisse: Il piacere della scoperta 2023?

Nel corso delle puntate Alberto Angela visita luoghi da sogno e va alla scoperta di personaggi del passato dalle storie emozionanti, aiutato da servizi ed ospiti. In questa edizione, ad esempio, Angela si reca a Petra, in Giordania; racconta la storia di Anna Frank; porta il pubblico alla scoperta di Istanbul e illustra la figura di Nerone. Alla regia anche di questa edizione troviamo Gabriele Cipollitti, storico regista di Superquark e di tutti gli altri programmi di Angela.

Quante sono le puntate di Ulisse: Il piacere della scoperta 2023?

In tutto, le puntate di questa edizione sono quattro, in onda per altrettante settimane il giovedì sera. L’ultima puntata va in onda il 28 settembre.

Chi presenta Ulisse?

Fin dalla prima edizione Ulisse è condotto da Alberto Angela, che lo ha ideato insieme al padre Piero (scomparso nel 2022). Alberto Angela è nato nel 1962 a Parigi, dove si è diplomato. Si è quindi laureato in Scienze Naturali a Roma ed ha approfondito gli studi in Paleontologia e Paleoantropologia. È sposato ed ha tre figli. Tra i suoi programmi, Passaggio a Nord Ovest, Meraviglie, Stanotte a… e Noos, che ha idealmente raccolto l’eredità di Superquark.

Chi è la voce di Ulisse: Il piacere della scoperta?

La voce fuori campo che narra i servizi durante il programma è quella di Luca Ward, famoso attore e doppiatore, che dal 2018 presta la propria voce in vari momenti della trasmissione.

Ulisse: Il piacere della scoperta 2023 su RaiPlay

È possibile vedere Ulisse: Il piacere della scoperta, oltre che durante la messa in onda su Raiuno, anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.