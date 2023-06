La Rai non ci lascia orfani dell’appuntamento con la divulgazione estiva. Venuto a mancare Piero Angela nell’agosto 2022, il suo Superquark è stato definitivamente chiuso, ma a prendere il testimone nella missione di stimolare la curiosità del pubblico c’è il figlio, Alberto Angela, alla guida della novità Noos-L’avventura della conoscenza. Cambiano titolo e studio, si aggiunge qualche novità nel cast, ma al centro resta la volontà di diffondere il sapere con semplicità e garbo. Salite anche a voi a bordo di Noos e proseguite nella lettura!

Noos, significato

Partiamo da una premessa: cosa vuol dire “Noos”? Il termine deriva dal greco antico “νόος”, da cui proviene la parola “νοῦς”, che significa “intelletto”. La parola è stata scelta come titolo del nuovo programma proprio per indicare la missione di rendere la conoscenza a portata di tutti. Non a caso, il sottotitolo è “L’avventura della conoscenza”.

Nella scelta di questo titolo, però, c’è anche un omaggio a Piero Angela: nel programma Viaggio nel cosmo del 1998 (realizzato con Alberto), infatti, il divulgatore viaggia su una navicella spaziale che ha proprio il nome “Noos”. Il titolo del programma vuole essere dunque anche un omaggio al viaggio nella conoscenza fatto da Piero Angela nel corso della sua vita insieme a milioni di telespettatori.

Di cosa parla Noos?

Il programma segue le orme di Superquark proponendo, in apertura, un documentario dedicato alla natura ed agli animali. Quindi, ci si sposta ai vari servizi realizzati dagli inviati, che spaziano dall’Archeologia alla Storia, dalla Scienza all’Alimentazione, senza dimenticare le curiosità sulle grandi invenzioni dell’uomo e il mondo delle fake news (quest’ultimo tema molto caro a Piero Angela).

Cambia anche lo studio: non più il salotto-laboratorio da cui Piero Angela lanciava i servizi, ma una scenografia più futuristica e simile ad un’astronave, con un palco trasparente su cui Alberto Angela può camminare o semplicemente sedersi con i suoi ospiti. Sullo sfondo e a terra un maxi schermo che avvolge lo studio, creando un effetto immersione nei vari luoghi protagonisti delle puntate.

Noos, puntate

Prima puntata, 29 giugno 2023

La prima puntata comincia con un documentario che racconta la storia di una leonessa e dei suoi cuccioli che lottano per la sopravvivenza nella pianura del Serengeti, tra Kenya e Tanzania. Ospite di Alberto Angela, poi, è Harrison Ford, che torna a rivestire i panni di Indiana Jones nel quarto film della serie. In studio anche l’astronauta Samantha Cristoforetti, che guida un viaggio nello spazio partendo dal decollo; lo storico Alessandro Barbero, a proposito di Napoleone, mostra il ruolo rivestito dalla propaganda nella costruzione di una figura storica; lo scrittore Carlo Lucarelli racconta invece la storia del Blu di Prussia, “il colore del diavolo”; il segretario nazionale del Cicap Massimo Polidoro mette in guardia dalle immagini fake create dall’intelligenza artificiale; a venticinque anni dall’invenzione della “pillola blu”, il sessuologo Emmanuele Jannini parla inoltre dei nostri comportamenti sessuali, mentre la nutrizionista Elisabetta Bernardi spiega il meccanismo della sazietà e come incoraggiarlo con un biscotto antifame. Tra i servizi, con una immersione nei fondali dell’Isola del Giglio si vede come un’equipe scientifica abbia curato l’ambiente marino danneggiato in seguito al naufragio della Costa Concordia. Alla scuola Sant’Anna di Pisa, invece, è stata realizzata la mano artificiale che risponde ai movimenti pensati dal paziente; un risultato che rasenta la fantascienza. E a proposito di fantascienza, si vede con Luca Perri quanto ci sia di credibile e verosimile nella spada laser di “Guerre stellari”. La prima puntata riserva anche un omaggio particolare alla memoria di una grande scienziata, Margherita Hack, scomparsa proprio il 29 giugno di dieci anni fa. Seguendo le sue orme, Edwige Pezzulli mostra “la culla delle stelle”, alcune straordinarie immagini dello spazio ottenute dal James Webb Space Telescope. Ci si chiede poi quali saranno le nuove fonti di benessere e prosperità? Nel futuro potrebbe essere l’Artico a trasformarsi da infruttuosa distesa di ghiacci alla nuova terra promessa per governi e multinazionali dell’energia. E, guardando al passato: come mai in un monastero del Lazio i corpi di diciassette suore morte nel Seicento si sono conservati mummificati fino ai nostri giorni? Giuliana Galati e Ruggero Rollini mostrano alcuni fenomeni della fisica e della chimica che è possibile osservare anche in casa, in particolare quei fluidi che si comportano in maniera singolare, come liquidi e come solidi. E infine, la scrittura: come sono nate le lettere del nostro alfabeto? Lo racconta una penna stilografica che ha la voce di Paola Cortellesi.

Noos, quante puntate sono?

Le puntate della prima edizione del programma sono sei, ciascuna della durata di circa 150 minuti. La trasmissione va in onda ogni giovedì sera, dal 29 giugno 2023, alle 21:25 su Raiuno. L’ultima puntata va dunque in onda il 3 agosto.

Noos, il cast

Al fianco di Alberto Angela ritroviamo alcuni degli esperti da cui si era fatto affiancare Piero Angelo nel corso di Superquark, ma anche alcune novità. Tra le conferme, Massimo Polidoro del Cicap per parlare di bufale; il sessuologo Emmanuele Jannini per parlare di sesso; lo storico Alessandro Barbero per approfondire i personaggi legati alla Storia e la nutrizionista Elisabetta Bernardi per parlare di alimentazione.

Numerose, però, le novità: l’astronauta Samantha Cristoforetti si occupa della rubrica dedicata allo spazio e lo scrittore Carlo Lucarelli dei grandi misteri della scienza e dell’investigazione. Presenti anche alcuni giovani volti che hanno affiancato Piero Angela in Superquark+, come Luca Perri, Edwige Pezzulli, Giuliana Galati e Ruggero Rollini.

Il programma è stato ideato da Alberto Angela e scritto con buona parte della squadra di Superquark. Gli autori sono Fabio Buttarelli, Lorenzo Pinna, Giovanni Carrada, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro ed Emilio Quinto. La regia è di Gabriele Cipollitti, già regista di Superquark e dei programmi di Alberto Angela.

Noos, il conduttore Alberto Angela

Alla guida di questo nuovo programma non poteva non esserci Alberto Angela, figlio di Piero, la cui carriera è anch’essa incentrata sulla divulgazione televisiva. Angela ha lavorato spesso a fianco del padre, anche nello stesso Superquark, per cui realizzava servizi dedicato all’archeologia. Nel corso della sua carriera, però, Alberto Angela ha condotto e conduce numerosi altri programmi di divulgazione, come Passaggio a Nord-Ovest, Meraviglie, Ulisse e Stanotte a… Alberto Angela è nato nel 1962 a Parigi, dove si è diplomato. Si è quindi laureato in Scienze Naturali a Roma ed ha approfondito gli studi in Paleontologia e Paleoantropologia. È sposato ed ha tre figli.

Noos su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Noos su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.