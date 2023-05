Speciale Ulisse, il messaggio di Mattarella per Piero Angela

Come annunciato alla vigilia, il Presidente Sergio Mattarella è intervenuto con un messaggio nello Speciale Ulisse dedicato a Piero Angela e condotto dal figlio Alberto.

“Piero Angela, un intellettuale che ha trasmesso conoscenza. Il suo lavoro si è sviluppato per 70 anni e, in questo lungo arco di tempo, ha costruito un patrimonio di sapienza ancor oggi accessibile a tutti. Gran parte della sua vita, l’ha impiegata a raccontare scienza con la capacità non comune di raccontare cose complesse in maniera semplice. […] Così è entrato nelle case degli italiani. Ha realizzato un’originale forma televisiva. […] Piero Angela ci ha consegnato anche per il futuro un patrimonio di cultura e di senso di responsabilità e gli siamo riconoscenti”

ha detto il Presidente Sergio Mattarella, che aveva conferito a Piero Angela l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel maggio 2021. Appena due anni fa.

Un omaggio che ha reso lo Speciale Ulisse dedicato a Piero Angela ancor più ‘speciale’, se così si può dire. Più che un riconoscimento istituzionale, già passato per i canali appropriati, l’intervento del Presidente Mattarella ha avuto il sapore della partecipazione collettiva, il segno della vicinanza di un Paese e del riconoscimento da parte degli italiani per quello che Piero Angela ha rappresentato e ha significato per la crescita culturale, e verrebbe da dire anche politica, del Paese.

Il messaggio con cui ha salutato il pubblico, quel rimando all’impegno collettivo, quell’invito diretto e responsabilizzante a fare ciascuno la propria parte “per questo nostro difficile Paese” è stato il segno definitivo del significato che il giornalismo, la condivisione, la divulgazione ha avuto per Angela: una forma di crescita civile, prima ancora che culturale. Una ‘missione’ che di certo non è estranea al presidente Mattarella che non manca di ricordare, in ogni occasione, quali siano i fondamenti della nostra Costituzione e del vivere civile in Europa.

Quel “senso di responsabilità” e quella “riconoscenza” di cui ha parlato il Presidente è il senso stesso della grandezza di Piero Angela. E dell’impegno del Presidente Mattarella.