Alberto Angela torna a dare un po’ di respiro al sabato sera di Rai 1 con la nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta, al via il 9 aprile 2022 alle 21.25. Dopo settimane di tentativi ed errori, in cui il prime time dell’Ammiraglia Rai è stato occupato da versioni ‘speciali’ – per non dire raccogliticce – di game da preserale ed access prime time, Rai 1 ritrova finalmente un programma strutturato, di tradizione, di contenuti e davvero di spettacolo, grazie alla sua confezione. Come per la scorsa edizione, il debutto arriva a ridosso del compleanno di Alberto Angela che in questo 2o22 compie 60 anni (di meraviglie) e ha festeggiato i 25 anni di Passaggio a Nord-Ovest. In pratica a ogni celebrazione – personale o collettiva . il regalo lo fa lui al pubblico…

Ulisse – Il piacere della scoperta 2022, le puntate

Sono 4 le puntate che compongono questa nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta, che debutta sabato 9 aprile.

Ulisse 2022, prima puntata: sabato 9 aprile

Il fascino del Titanic non accenna a diminuire, nonostante siano passati 110 anni dal suo affondamento. Alberto Angela ci accompagna nei luoghi che hanno segnato le vicende del Titanic naufragato nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912 nel suo viaggio inaugurale da Southampton a New York. Prima tappa in Groenlandia, oltre il Circolo Polare Artico, tra i ghiacciai della Baia di Disko, dove, secondo gli esperti si sarebbe formato il grande iceberg che colpì il transatlantico. Quindi si va a Belfast, in Irlanda del Nord, nei cantieri in cui la nave è stata costruita e da cui è salpata per raggiungere Southampton, il porto da cui partì nell’aprile 1912. Si va dunque a Londra, dove è stata allestita una mostra dedicata al Titanic che raccoglie reperti e oggetti personali dei passeggeri: il racconto seguirà anche quel che accadde dopo il naufragio, dalla ricerca dei corpi alle inchieste fino al ritrovamento del relitto, adagiato a quasi 4000 metri di profondità.

Ulisse 2022, anticipazioni seconda puntata

La seconda tappa di questa nuova edizione di Ulisse ci porta in Sardegna, l’isola che c’è. Si va in una Sardegna insolita, lontana dalle mete turistiche più conosciuta, alla ricerca dei colori, dei suoni, degli odori e dei segni che più la caratterizzano. Un’isola che per la sua varietà e la sua storia è quasi un continente. Ci si muove dalle spiagge della Maddalena e dell’Asinara alle miniere del Sulcis, dalle pietre dei nuraghi alle vestigia romane, dalla basilica di Saccargia alle mura di Alghero. Luoghi attraversati e raccontati da tradizionie leggende che fanno di questa terra un luogo magico e misterioso, con le sue storie, la sua gente, la sua lingua.

Ulisse 2022, anticipazioni terza puntata

Dopo la ‘cronaca’ di un naufragio di 110 anni fa e le bellezze naturalistiche e antro-culturali della Sardegna, Alberto Angela torna a uno dei suoi grandi amori, la Preistoria, con un taglio da indagatore da cold case. Ci si occupa, infatti, de La scomparsa del Neanderthal: cosa è accaduto all’antica specie umana che abitava l’Europa e parte dell’Asia prima dell’arrivo dell’Homo sapiens? Perché di questi uomini dalla forza straordinaria non restano più tracce archeologiche? Un enigma da risolvere, però, con rigore scientifico e passione per l’avventura, tornando indietro di decine di migliaia di anni.

Ulisse 2022, anticipazioni quarta puntata

Si chiude con un ritorno al passato, con un assaggio della belle époque parigina, un periodo in cui la spinta della scienza, dell’arte e della moda crearono una società fatta di nuovi agi ma che si scoprirà più fragile di quanto appare. Erano gli anni degli impressionisti, di Monet, Renoir, Degas, Cezanne, Van Gogh, i cui capolavori sono oggi esposti al Museo d’Orsay: anche attraverso le loro opere è possibile ricostruire la grande trasformazione che Parigi subì sotto il Secondo Impero di Napoleone III. Un viaggio a Parigi, dunque, vista attraverso gli occhi di chi visse quel periodo fertile tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, visitando l’Opera Garnier, il Petit Palais – dove si tenne l’Esposizione Universale del 1900 e dove venne presentata l’invenzione del cinematografo dei fratelli Lumière -, i Magazzini Samaritaine e andare al Moulin Rouge. Un sogno di progresso che terminerà con la Prima Guerra Mondiale.

Ulisse Il Piacere della scoperta, streaming

Il programma va in onda in live streaming su RaiPlay, dove poi sono disponibili free le puntate on demand.