Alberto Angela festeggia il suo 59° compleanno e Rai 1 lo ‘celebra’ dando notizia di nuove puntate di Ulisse – Il piacere della scoperta in prima serata, e in prima visione, da mercoledì 21 aprile. Una nuova stagione per il programma di divulgazione dell’Ammiraglia Rai, che lo scorso anno ha festeggiato i suoi primi 20 anni, a far capo dalla puntata pilota, andata in onda nel novembre 2000 e incentrata sugli Etruschi. Ora Ulisse si prepara a tornare in tv con nuove puntate – e forse qualche replica – nella collocazione infrasettimanale. Non c’è molta voglia, sembrerebbe, di affidare ad Alberto Angela il vessillo della battaglia per gli ascolti del sabato sera, terreno sul quale soprattutto in questa stagione Rai 1 ha particolarmente mostrato la corda con una controprogrammazione alla ‘corazzata De Filippi’ che si è rivelata ben al di sotto delle aspettative (narrativamente parlando ancor prima che per gli ascolti). Alla missione sarà invece spedito Carlo Conti col suo Top Dieci dal 17 aprile, ma questa è un’altra storia.

Non sarà Alberto Angela, quindi, a ‘combattere’ con quel che Canale 5 proporrà nel prime time del sabato sera, almeno stando ai listini Rai: stando alla programmazione primaverile, peraltro, Ulisse – Il piacere della scoperta sarebbe dovuto partire mercoledì 14 aprile ma si partirà con una settimana di ritardo. In tutto cinque puntate per questa nuova stagione che si concluderà, quindi, il 19 maggio. Per gli amanti di Angela, però, le ‘gioie’ dovrebbero continuare, visto che nei palinsesti di Rai 1 c’è ancora lui dal 26 maggio in poi. E vedremo poi nel dettaglio come (ma il ricorso a repliche è l’ipotesi più accreditata).

Per quanto riguarda le cinque puntata di Ulisse 2021, le ‘indiscrezioni’ raccolte seguendo le orme di Angela ci portano nuovamente nei territori etruschi, lì dove tutto era iniziato: la troupe del programma è infatti stata ‘avvistata’ nei pressi delle necropoli di Vulci e Tarquinia qualche settimana fa e ancor prima a Ostia Antica.

Di certo l’edizione 2020 di Ulisse ha dimostrato come le limitazioni da Covid-19 non abbiano scalfito la bellezza del programma, spingendo autori e troupe (davvero esemplare) a cercare nuovi punti di vista per raccontare storie e bellezze non solo già più volte protagoniste di Ulisse (o Meraviglie), ma anche a portata di mano: in questo senso, la puntata Sotto il cielo di Roma, che ha inaugurato la scorsa edizione, resta un caposaldo. Vedremo quel che tutta la squadra ha in serbo per noi. Intanto noi ne approfittiamo per fare ad Alberto Angela i nostri migliori auguri per un ottimo compleanno: lo aspettiamo mercoledì 21 aprile per festeggiare insieme.