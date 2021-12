Uà uomo di varie età con Claudio Baglioni su Canale 5, Ultimo e Stefano Di Battista fra gli ospiti della prima

Ne è passato di tempo da quell’ormai lontano 1997 quando dai teleschermi della Rai2 di Carlo Freccero si affacciava Claudio Baglioni che insieme a Fabio Fazio animava, è proprio il caso di dirlo, lo spettacolo di varietà Anima mia. Un album sulle cose degli anni settanta, cui lo stesso Baglioni faceva parte, essendo lui esploso artisticamente parlando proprio in quel decennio. Un programma che ebbe successo e che poi gli aprì le porte della televisione altre volte, inutile citare il Festival di Sanremo quale apice della sua carriera catodica.

Ebbene, orfano di Sanremo ora saldamente e naturalmente nelle sapienti mani del buon Amadeus, Baglioni si ributta in televisione e lo fa dalla porta principale dell’emittenza televisiva privata nazional, ovvero da Canale 5. Usa infatti i ripetitori dell’ammiraglia Mediaset per diffondere i suoi messaggi usando come suo costume le parole unite sapientemente alle note musicali; ovvero con le canzoni che sono le innumerevoli medaglie appuntante al suo petto.

Ora, complice anche l’uscita di un nuovo disco-collezione il prossimo 10 dicembre, ovvero “Tutti qui collezione 2021” composto da una raccolte di 45 anni di successi musicali, Baglioni torna a frequentare il mondo della televisione, che gli piace molto, con un nuovo spettacolo musicale composto da 3 appuntamenti, in onda da domani e quindi per 3 sabati sera su Canale 5.

Il titolo del programma è come noto Uà, uomo di varie età, in cui si racconterà e racconterà gli anni della sua folgorante carriera e lo farà insieme a tantissimi nomi del mondo del cinema, della musica, del teatro e della danza, con la complicità di oltre 70 musicisti e performer. TvBlog è in grado di darvi in anteprima alcuni dei nomi dei tanti ospiti che affiancheranno Baglioni in queste tre specialissime serate musicali su Canale 5.

Partiamo però dagli ospiti annunciati oggi pomeriggio durante alcuni spot del programma relativi alla prima puntata di domani sera diffusi da Canale 5. In questi spot sono stati annunciati i ragazzi del Volo, Massimo Ghini, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Nino Frassica, Renato Zero, Pablo e Pedro con Emanuela Tittocchia, Giorgia, Pierfrancesco Favino, Eros Ramazzotti, Alex Britti, Neri Marcorè e Francesco Pannofino.

A questa schiera di grandi nomi TvBlog è in grado di annunciare anche la presenza di Ultimo e Stefano Di Battista.

Insomma un parterre davvero notevole quello messo in campo da Claudio Baglioni per il debutto della serie di 3 emissioni dello spettacolo musicale Uà, uomo di varie età, la cui prima puntata è prevista come noto domani sera in prima serata su Canale 5 subito dopo Striscia la notizia.