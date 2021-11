Canale 5 dedicherà tre serate evento per Uà – Uomo di varie età nuova produzione che ha per protagonista Claudio Baglioni, cantante nonché ex direttore artistico e conduttore delle edizioni di Sanremo 2018 e 2019.

Uà: il programma

Al centro del lifeshow ci sarà la musica, ma non solo. Un racconto che ha tanti ingredienti al suo interno: la canzone, il ballo, la recitazione, il racconto. L’idea di Uà è di Claudio Baglioni che ne è anche autore e, chiaramente, il conduttore.

La direzione artistica del varietà è affidata a Giuliano Peparini, in passato ha ricoperto lo stesso ruolo non solo per il serale di Amici, ma anche per Amici Celebrities e per un altro spettacolo di Baglioni in onda su Rai 1 nel settembre 2018, Al centro dall’Arena di Verona

Uà: ospiti

Claudio Baglioni sarà accompagnato da personaggi della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro e della danza.

Uà: quando va in onda

Lo spettacolo andrà in onda dopo la fine dell’ottava edizione di Tu si que vales e per 3 sabati consecutivi: il 4, l’11 e il 18 dicembre in prima serata su Canale 5 come anticipato da TvBlog sabato 6 novembre.

Uà: i commenti

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, nella nota di presentazione delle tre serate evento ha espresso soddisfazione per la riuscita del progetto:

Per noi è un onore che Claudio abbia scelto Mediaset come editore per il suo primo vero programma televisivo. Il nostro pubblico e tutti gli italiani potranno godersi la storia e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Un grazie di cuore a Claudio da parte mia e di tutta Mediaset.

Claudio Baglioni ha commentato: