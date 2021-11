Uà, uomo di varietà con Claudio Baglioni su Canale 5, ecco quando va in onda

Saranno tre appuntamenti imperdibili per i fans di Claudio Baglioni e non solo per loro, anche per chi vuole fare un viaggio nel tempo per scoprire gli umori, gli odori, le storie dell’Italia e degli italiani raccontate da uno dei più grandi cantautori del nostro paese. Sarà un sontuoso spettacolo musicale in cui Baglioni duetterà con grandi protagonisti del panorama musicale nostrano e non. Il più volte annunciato show con protagonista Claudio Baglioni su Canale 5 finalmente sta dunque davvero arrivando, come annunciato dai promo in onda in questo periodo sulla rete ammiraglia del gruppo Medaset.

TvBlog è in grado di fissare la data messa in onda di questo grande spettacolo musicale sulla principale rete Mediaset. Claudio Baglioni ed il suo show conquistano la più prestigiosa serata della settimana televisiva per quel che riguarda l’intrattenimento, ovvero il sabato sera. La prima delle tre puntate di Uà, uomo di varie età andrà in onda infatti sabato 4 dicembre subito dopo Striscia la notizia su Canale 5. Le successive due puntate andranno in onda i due sabati successivi, ovvero l’11 ed il 18 dicembre.

Il sabato precedente andrà in onda, in diretta da Roma, la finale dello spettacolo di varietà campione di ascolti del sabato sera televisivo nostrano Tu si que vales. Claudio Baglioni dunque ed il suo show farà così la staffetta con il programma con protagonisti Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Teo Mammucari. Ballando con le stelle dunque cambia competitor a partire dal 4 dicembre quando avrà come concorrente lo show di Claudio Baglioni nelle ultime sue tre puntate, finale del 18 dicembre compresa.

Ce la farà lo show di Claudio Baglioni su Canale 5 ha confermare gli ascolti del suo predecessore in palinsesto Tu si que vales? Ballando con le stelle avrà la meglio nella sfida del sabato sera, oppure dovrà accontentarsi del secondo posto come è capitato con Tu si que vales? Lo scopriremo a dicembre.