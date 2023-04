Trattamento tv anche per i vampiri? Presi dalla notizia della trasposizione televisiva della saga di Harry Potter, destinata alla piattaforma streaming Max (ex Hbo Max), probabilmente non ci siamo ricordati dell’altra grande saga letteraria diventata saga cinematografica di successo, ovvero Twilight che, appunto, potrebbe presto diventare anche una serie tv.

A dare per primo la notizia è stato The Hollywood Reporter: il progetto, alle fasi iniziati, vede coinvolta Lionsgate Television, che per ora non ha ancora trovato un acquirente. La futura serie tv di Twilight, quindi, potrebbe essere destinata sia alla televisione che alle ormai onnipresenti piattaforme streaming.

Stephanie Meyer, autrice dei quattro libri da cui poi sono state tratte cinque pellicole (l’ultimo, “Breaking Dawn”, è stato suddiviso in due parti, proprio come l’ultimo capitolo di “Harry Potter”), dovrebbe essere coinvolta nella realizzazione della serie tv, che ad oggi non ha ancora nessun sceneggiatore o sceneggiatrice.

La saga vampiresca nata sugli scaffali delle librerie nel 2005 ed approdata tre anni dopo al cinema è diventata un fenomeno di massa: oltre agli oltre 160 milioni di copie vendute in tutto il mondo (di cui più di cinque in Italia), i film hanno incassato oltre 3,3 miliardi di dollari a livello internazionale, lanciando le carriere di attori oggi tra i più richiesti al cinema come Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.

Twilight è solo l’ultima saga letteraria che giunge in televisione: oltre al già citato Harry Potter, non possiamo dimenticarci de Il Signore degli Anelli e del suo prequel Gli Anelli del Potere, ed ovviamente alla saga di Game of Thrones. Racconti che, grazie alla loro suddivisione in più di un libro, possono offrire contenuti adattabili alla serializzazione, e che trovano già una buona fan base pronta a seguire un adattamento tv.

Insomma, prima o poi sarebbe dovuto capitare anche alla saga di Bella ed Edward: d’altra parte, sono passati undici anni dall’ultimo film, il tempo necessario per far decantare i ricordi del pubblico ed offrirgli una nuova versione di quella storia.