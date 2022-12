AGGIORNAMENTO ORE 23:12 – Il segnale sul digitale terrestre è stato ripristinato. Sky Tg 24, Tv2000, Cielo, VH1, Super Tennis TV, Radio Kiss Kiss TV,Super!, Radio Italia TV, K2 e Frisbee sono nuovamente visibili.

Durante il periodo “non collegato”, gli account social di Tv8 hanno invitato i telespettatori a seguire il canale attraverso lo streaming del sito ufficiale scusandosi per l’inconveniente “Ci scusiamo per l’interruzione del segnale, stiamo cercando di risolvere il problema“.

Tv8, segnale saltato sul digitale terrestre in tutta Italia: cosa è successo

Gravi problemi di ricezione per Tv8 sul digitale terrestre nella serata di domenica 18 dicembre 2022. Durante la prima visione dello speciale di Nicola Savino 100% Natale, il canale si è improvvisamente oscurato in tutta Italia come dimostrano le decine e decine di segnalazioni tramite Twitter.

Sono coinvolti anche altri canali appartenenti al Mux (il sistema di diffusione digitale del segnale televisivo) “Persidera 2” sempre a livello nazionale. Gli altri canali momentaneamente non visibili sono Sky Tg 24, Tv2000, Cielo, VH1, Super Tennis TV, Radio Kiss Kiss TV, il canale per ragazzi Super!, la visual tv di Radio Italia oltre alcuni canali del gruppo Warner Bros Discovery come K2 e Frisbee

Sulla piattaforma Sky, su Tivusat e in streaming i canali sono regolarmente visibili.