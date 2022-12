Questa sera Nicola Savino porterà il suo 100% Italia in prima serata su TV8 con uno speciale dal titolo 100% Natale. A giocare saranno eccezionalmente tre coppie vip. A loro nel corso della serata si aggiungerà la presenza di altri ospiti, che regaleranno momenti di spettacolo allo show prodotto da Banijay Italia.

100% Natale: coppie

Quali saranno le coppie che si metteranno in gioco con questo appuntamento speciale di 100% Italia? “La coppia” sarà formata da Katia Follesa e il marito Angelo Pisani, Ciro Ferrara e Giammarco Tamberi formeranno invece insieme la coppia “Gli azzurri”, mentre Asia Argento e Vera Gemma insieme saranno “Le amiche”.

100% Natale: ospiti

L’appuntamento di questa sera si arricchirà anche di momenti di spettacolo che saranno garantiti da due presenze eccezionali. Saranno infatti ospiti di Nicola Savino Annalisa, che si esibirà live sulle note di Jingle Bell Rock e del suo ultimo singolo Bellissima, e Max Angioni, che si presenterà con la sua comicità nei panni di elfo.

A loro dovrebbero aggiungersi nelle prime quattro manche altre guest star.

100% Natale: i giochi

Lo schema di gioco della serata prevede quattro manche iniziali, con La maggioranza, nel quale bisogna indovinare prima fra due, poi fra quattro quale risposta è stata la più data dal panel dei 100. Il podio, che verrà proposto come secondo gioco della serata, è invece inedito: verranno proposte le sette risposte più date dal panel e bisognerà capire le tre presenti nel podio delle più date. Con il terzo gioco ovvero Vox Pop arriva la prima eliminazione: la coppia che infatti avrà accumulato meno denaro dovrà abbandonare il gioco. Le coppie in questo gioco dovranno indovinare le sette risposte più date dal panel e ogni volta totalizzeranno una cifra corrispondente alla posizione in classifica della riposta da loro data. Con La Sfida dei 100 invece si deciderà chi fra le due coppie rimaste arriverà alla manche finale: per farlo bisognerà indovinare nello stesso sondaggio la riposta che ha ottenuto la percentuale più alta. Nell’ultimo gioco Prendere o Lasciare sarà fondamentale la scelta che la coppia rimasta farà individuando le quattro risposte secondo lei più date dal panel. Fra quelle proposte da Nicola Savino la coppia potrà tornare a cambiarne una, dimezzando il montepremi, dopo aver confermato la prima scelta.

100% Natale: dove e quando va in onda

100% Natale sarà in onda questa sera su TV8 a partire dalle 21:30. Il programma sfiderà il noto competitor Soliti Ignoti, che questa sera sarà in onda in prima serata su Rai1 con lo speciale Telethon.