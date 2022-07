Durante la presentazione del palinsesto Sky riguardante la stagione 2022/2023, si è parlato anche di TV8, il canale free to air di Sky, con Daniele Ottier, Business Affairs & Acquisition and Free To Air Senior Director, e Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia.

La principale novità della prossima stagione di TV8 è l’approdo di Nicola Savino con un nuovo game show che animerà l’access prime time del canale 8 del digitale terrestre, dal titolo 100% Italia (notizia anticipata da TvBlog).

Nicola Savino ha presentato personalmente il programma, un game show dove coppie di concorrenti giocheranno sui gusti e sulle abitudini degli italiani:

Sono orgoglioso di essere qui, sono atterrito da tutta questa figaggine! 100% Italia è un programma straordinario, un game con 106 persone in studio: un panel con 100 italiani, due coppie di concorrenti, un esperto di sondaggi e io. È un programma divertente, istruttivo e leggero, che somiglia al canale. Sono emozionato e lo dico davvero.

100% Italia avrà inizio nella prima settimana di settembre. Antonella D’Errico, durante la presentazione, ha dichiarato che Nicola Savino “si è fatto molto corteggiare”.

TV8, il palinsesto 2022/23: le conferme

Per quanto riguarda le conferme, a settembre tornerà Alessandro Borghese Celebrity Chef, con nuove sfide con personaggi famosi ai fornelli, ed è in preparazione anche la seconda edizione di Home Restaurant, condotto da Giorgio Locatelli.

Tornerà anche Chi vuole sposare mia mamma?, con Caterina Balivo, attualmente in onda con la prima edizione. Anche il game show, Name That Tune – Indovina la canzone, avrà una nuova edizione.

Oltre alle produzioni originali, su TV8, andranno in onda, come di consueto, in seconda visione i programmi Sky più conosciuti e il grande sport con le finestre in chiaro dei diritti Sky, dai motori (F1, MotoGP e Superbike) al calcio europeo (Europa League e Conference League).

Daniele Ottier, durante la presentazione, ha sottolineato con orgoglio alcuni risultati ottenuti da TV8 nella stagione scorsa:

TV8 è il canale generalista che è cresciuto di più, del 14%, e sul target commerciale, è diventato il sesto canale italiano. Questo è stato l’anno in cui abbiamo lanciato più show nuovi.

Antonella D’Errico, invece, si è soffermata sull’identità ben definita della rete: