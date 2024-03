Livio Gigliuto: chi è l’uomo dei sondaggi di 100% Italia

Da ormai due stagioni, Nicola Savino è il padrone di casa di 100% Italia, il quiz dell’access prime time di Tv8 che che sonda le opinioni e le abitudini degli italiani.

Il gioco si basa sui sondaggi, certificati dal Dottor Livio Gigliuto, Presidente esecutivo dell’Istituto Piepoli.

Le domande sono poste a 100 persone – gli italiani – di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, e che rispecchiano perfettamente il paese per sesso, ceto sociale, istruzione. Sono loro che costituiscono il campione rappresentativo della popolazione italiana, chiamato a rispondere sugli argomenti più diversi, di volta in volta frivoli o più seri: costume, abitudini quotidiane, società, spettacolo e altro ancora.

Conosciamolo meglio:

Chi è Livio Gigliuto di 100% Italia? Età, lavoro, Instagram

Sociologo, Direttore Generale della Fondazione Italia Digitale e Direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale e Presidente del Consorzio Opinio Italia.

È autore di “Come promuovere la città. Strategie e azioni efficaci di marketing del territorio” (FrancoAngeli, 2015), di “Di corsa. Of course” (Malcor D’ Edizione, 2017) insieme a Fabio Pagliara, di “L’Italia che comunica in digitale” (Bonanno, 2019), di “L’Opinione degli Italiani nel primo ventennio degli anni duemila” (FrancoAngeli, 2020) insieme a Nicola Piepoli, di “L’Italia che comunica in digitale. Edizione 2021”, di “L’Opinione degli Italiani nel 2022 (e dintorni)” con Sara Merigo e di numerosi saggi su comunicazione, marketing e opinione pubblica.

Tra il 2013 e il 2018 ha guidato il Marketing Territoriale della città di Catania.

È docente di comunicazione e ricerche di mercato in numerosi master, insegna comunicazione pubblica & social network presso la SNA, Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

Commenta e analizza risultati di ricerche di opinione pubblica sui principali mezzi di comunicazione nazionali (Rai, RaiNews24, RadioRai, SkyTG24, La7, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Corriere Della Sera, Il Foglio, Radio24).

Ha un profilo Instagram @liviogigliuto che, ad oggi, conta oltre 3000 followers. E’ sposato ed è papà di Ambra.

E’ nato il 10 luglio 1985 sotto il segno del Cancro. Ha 38 anni.