“Sì”, “No”, “Non sa/Non risponde”: da queste tre risposte tipiche di qualsiasi sondaggio può nascere un game show? A Tv8 hanno pensato di sì, ed ecco che 100% Italia è diventato il programma dell’access prime time del canale, con la conduzione del sempre simpatico Nicola Savino. In onda dal settembre 2022, il quiz è riuscito a consolidare una buona fetta di pubblico che, appassionato di sondaggi e divertito dalla conduzione di Savino (che con 100% Italia ha debuttato su Tv8 dopo anni tra Rai e Mediaset), si diverte dopo -o durante- la cena a scoprire se i propri gusti sono gli stessi degli italiani interpellati. Nella stagione 2023/2024, il quiz torna con la sua seconda edizione e non poche novità: pronti a scoprire quali sono? Proseguite nella lettura!

Come funziona 100% Italia?

Il game show si basa su dei sondaggi che vengono proposti dall’Istituto di ricerca di Nicola Piepoli ad un campione di cento italiani presenti in studio (che assumo quindi la doppia funzione di rappresentanti degli italiani e di pubblico).

Le varie manche del programma propongono a due coppie di concorrenti una serie di domande legate a dei quesiti posti al campione. Rispondendo correttamente, e quindi indovinando i gusti e i pensieri degli italiani, i concorrenti accumulano denaro che diventa il montepremi del gioco finale. La coppia vincitrice, anche se perde all’ultimo gioco, può tornare il giorno successivo.

I nuovi giochi di 100% Italia

Nella seconda edizione ci sono due nuovi giochi, come anticipato da Nicola Savino a Tv Sorrisi e Canzoni. Il primo è “Uno per cento”: ai concorrenti viene proposto un sondaggio con tre risposte. La coppia deve evitare la risposta che ha ottenuto un solo favore su cento italiani. Se, invece, viene trovata proprio quella risposta, il montepremi viene dimezzato.

L’altro nuovo gioco, invece, è quello finale. Ogni volta, si parte dalla domanda: “Cosa ti viene in mente se ti dico…?” e viene fatta cinque volte su altrettanti argomenti. La coppia campione deve indovinare tutte e cinque le risposte date dal panel per vincere il montepremi finale. Se sbaglia, perde, ma può tornare il giorno successivo.

Quando inizia la seconda edizione di 100% Italia?

La seconda edizione del programma va in onda partire da lunedì 4 settembre 2023. L’orario è lo stesso della prima edizione: dalle 20:30 alle 21:20, dal lunedì al venerdì.

Dove rivedere 100% Italia?

Per ora, non sono previste repliche del quiz, ma è possibile rivedere le puntate in streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Chi conduce 100% Italia?

Il conduttore della seconda edizione è Nicola Savino, che ha già tenuto a battesimo il programma nella stagione 2022-2023. Savino, speaker di Radio Deejay (dove conduce Deejay Chiama Italia con Linus), ha alle spalle una lunga carriera in tv, prima come autore televisivo e poi come conduttore, sia in Rai che a Mediaset. Tra i programmi che ha condotto, Le Iene, L’Isola dei Famosi, Quelli che il calcio, 90 Special e Back to School. 100% Italia è stato il programma che ha segnato il suo debutto su Tv8.

Chi affianca Nicola Savino a 100% Italia?

In studio, poco distante dalla postazione di Nicola Savino, c’è anche in questa edizione Livio Gigliuto, vicepresidente dell’Istituto Piepoli. La sua presenza è una garanzia per le domande poste al panel, ma anche un modo per approfondirle, rivelando nuove curiosità sui gusti degli italiani.

Il panel di 100% Italia

Il campione a cui si affida il programma nel proporre i sondaggi ed avere le risposte che permettono ai concorrenti di vincere è composto da cento italiani di estrazione e provenienza differente, che rimangono in gran parte dei casi fissi nel corso della stagione. Nella seconda edizione, però, sono stati inseriti numerosi volti nuovi, così come sono previsti anche dei personaggi famosi che entrano a far parte del panel e che interagiscono con il conduttore.

100% Italia è in diretta?

No, il programma viene registrato dagli 3Zero2 Studios di Milano. 100% Italia è un format interamente italiano (e venduto in Francia, che ne ha realizzato una propria versione), prodotto da Banijay Italia. La regia è di Lele Biscussi.

Come partecipare al casting di 100% Italia come concorrenti?

Volete partecipare come concorrenti a 100% Italia? Per farlo basta andare su questo link ed inserire i propri dati, raccontando qualcosa su sé stessi. Possono partecipare solo i maggiorenni.

Come far parte del pubblico di 100% Italia?

Se invece volete candidarci come panel/pubblico del programma, basta andare su questo link, presentarsi e partecipare ad un breve sondaggio.