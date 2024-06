Per otto mesi è stato l’access prime time di Tv8 prima di essere “staffettato” con Tris per vincere. Il denominatore comune è stato il conduttore che è rimasto Nicola Savino per entrambi i game show. Oggi qui puntiamo la lente d’ingrandimento della nostra rubrica di Focus ascolti su 100% Italia partendo dal dato medio di questa edizione che è stato del 2,27% di share e 476.962 telespettatori.

100% Italia ed il dato medio stagionale

Il programma ha avuto una durata media di un ora con mediamente 1.213.925 contatti ed il 39,21% di permanenza. L’età media del pubblico che ha seguito questa serie del programma condotto da Nicola Savino è stata di 52 anni. Entrando nel dettaglio per target, partendo dal dato medio che come abbiamo visto è stato del 2,27% di share, troviamo la percentuale di share più alta fra i teens 15-19 anni con il 4,59% di share.

L’analisi per target, età e livello d’istruzione

Proseguendo la nostra analisi per età segue la fascia 15-24 anni con il 3,89% e 25-34 anni con il 3,65% di share. Buono il riscontro anche fra i più grandi. Nello specifico registriamo il 3,43% di share nella fascia 45-54 anni. Share solo dell’1,54% fra gli overi 65. Per quel che riguarda il livello d’istruzione il dato più alto è in quella universitaria con il 2,76% di share e media superiore con il 2,66% di share. Mentre il dato più basso è nell’istruzione elementare con l’1,54% di share.

Le classi socio economiche e le regioni

Per quel che riguarda le classi socio economiche registriamo il dato più alto nella classe medio alta con il 2,93% di share, seguito dal 2,39% di share nella classe alta. La regione in cui 100% Italia totalizza lo share più alto risulta essere l’Abruzzo con il 5,74% di share, seguito dal Piemonte con il 3,94%, quindi la Lombardia con il 3,22% di share.

La regione in cui il game dell’access di Tv8 ottiene lo share più basso è la Basilicata con lo 0,59%, seguita dal Molise con il 0,65%, quindi la Campania con lo 0,79% di share.