Tv Talk ospiti oggi, 18 gennaio 2025: Serena Rossi, Alex Britti e Stefano Bises

In studio anche Barbara Alberti, Jari Pilati e Giordano Bruno Guerri

Chi sono gli ospiti di oggi, sabato 18 gennaio 2025, di Tv Talk? Il programma di approfondimento del sabato pomeriggio di Rai 3, in onda alle 15:00, porta il pubblico nel dietro le quinte della televisione, raccontando come nasce un programma, le scelte di alcuni momenti televisivi e ospitando i personaggi del momento sul piccolo schermo.

Il tutto, con analisi sugli ascolti tv e su come la televisione influenzi i social network, senza dimenticare una pagina dedicata all’attualità e, più in generale, ai mass media. Presenza fissa del programma sono anche dei giovani analisti, studenti e studentesse di Comunicazione, a cui va il compito di “interrogare” gli ospiti in studio.

Tv Talk, gli ospiti di oggi, 18 gennaio 2025

Il caso Ramy e gli incendi in California

La puntata si apre con il caso Ramy Elgaml che sta infiammando il dibattito televisivo degli ultimi giorni. In studio, con Maria Latella e Carlo Puca, anche Jari Pilati, il giornalista del Tg3 autore del servizio con il video dell’inseguimento tra il giovane e i carabinieri che ha fatto esplodere la vicenda. Inoltre, spazio alle immagini degli incendi in California, tra il dramma vissuto dagli abitanti e una spettacolarità quasi cinematografica per i media.

I successi di Mina Settembre e Ora o mai più

Dopo i “ReTVeet”, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, la presenza di Serena Rossi è l’occasione per approfondire il ritorno di Mina Settembre, in onda con la terza stagione. Con Alex Britti e Barbara Alberti, poi, un’analisi della ripartenza di Ora o Mai Più e un commento sui nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo da poco comunicati.

M. Il figlio del secolo

Infine, con Giordano Bruno Guerri e lo sceneggiatore Stefano Bises, un dibattito sulla serie più discussa del momento: M – Il Figlio del Secolo. Intervengono in puntata anche Giorgio Simonelli, Mario Manca e Giuseppe Candela. In studio, come di consueto il cast fisso composto da Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli.

Tg Talk, conduttore

Da questa stagione Tv Talk è condotto da Mia Ceran, giornalista già presente in passato come ospite del programma. Ceran, insignita nel 2018 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, ha preso il posto di Massimo Bernardini, che ha deciso di lasciare il programma per ragioni personali.

Tv Talk, cast

Mia Ceran è affiancata dal cast fisso, composto da Cinzia Bancone (esperta di nuovi media e social network), Silvia Motta (esperta di ascolti tv) e Sebastiano Pucciarelli (al lavoro sulle tematiche legate all’attualità). Oltre a loro, ci sono i giovani analisti e alcuni giornalisti che si alternano nei commenti dei programmi al centro della puntata.

Tv Talk RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Tv Talk in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.