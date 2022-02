Fanno discutere le parole pronunciate da Lella Costa a Tv Talk nell’ambito del commento del conflitto tra Russa e Ucraina. “Dico una cosa che può sembrare fuori tema o anche un po’ ripetitiva, però non sarà anche un problema di leadership completamente maschile e di pensiero costantemente maschile?”, ha affermato l’attrice.

Una presa di posizione decisa, rafforzata da ulteriori precisazioni: “Non vuol dire che sia condiviso da tutti gli uomini, per carità, e neanche che non sia osteggiato da molte donne, ma tutta questa storia del pianeta, la storia delle guerre, è la storia di un punto di vista maschile. Sarei stata più tranquilla se ci fosse stata Angela Merkel, non perché siamo più brave e più buone, ma anche perché c’è uno spostamento di sguardo e bisognerà dirlo che c’è in giro un sacco di testosterone in questi giorni, ma tanto”.

L’intervento è stato applaudito in studio da Cinzia Bancone, mentre è stata Michela Marzano a dissentire, puntando piuttosto su un discorso di carattere e visione politica dei singoli leader: “Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto con Trump, con quell’atteggiamento muscoloso sarebbe stata una situazione tragica. Lella, perdonami, ma non credo che dipenda dal genere la muscolosità dell’approccio, perché purtroppo alcune donne di potere hanno lo stesso linguaggio”.

Pronta la controreplica della Costa, non intenzionata ad indietreggiare di un millimetro: “Certo, altrimenti non sarebbero al potere”.