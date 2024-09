Il finale di Tutto chiede salvezza 2 necessita di qualche spiegazione. Perché l’ultima puntata della seconda stagione dell’acclamata serie tv italiana di Netflix, uscita giovedì 26 settembre 2024, ha già scatenato alcune domande e, soprattutto, commosso numerosi spettatori e spettatrici. Che, ora, si domandano se quella conclusione sia definitiva o se Tutto Chiede Salvezza 3 ci sarà.

Il finale di Tutto Chiede Salvezza 2 (attenzione: spoiler)

I pazienti

L’ultimo episodio della seconda stagione mette innanzitutto dei punti fermi sulle storyline dei pazienti del reparto in cui lavora Daniele (Federico Cesari). Armando (Vittorio Viviani), a cui non è stata diagnosticata alcuna patologia, deve lasciare l’ospedale, pur trovandosi in una situazione di difficoltà, dal momento che la sua casa è stata occupata e deve cercare posto in una Rsa.

Anche Rachid (Samuel Di Napoli) viene dimesso, non prima di aver chiamato la propria famiglia in Algeria, a cui però mente, dicendo di essere un calciatore affermato e ricco e promettendo alla madre di aiutarla. Il giovane, una volta fuori, cerca la propria strada cominciando ad esibirsi in numeri acrobatici con il pallone nelle piazze, non perdendosi d’animo. Resta un po’ nell’ombra, invece, la storia di Paolo (Marco Todisco), genio della matematica, che rimane in reparto, così come Madonnina (Vincenzo Nemolato).

Di Alessandro (Alessandro Pacioni), invece, sappiamo che si è risvegliato dallo stato catatonico in cui è stato per quasi tutte le puntate, grazie anche all’aiuto dei suoi nuovi amici: dopo essere stato trasportato in un’altra struttura, nelle ultime scene dell’episodio lo vediamo fare riabilitazione.

Molto toccante, invece, la chiusura riservata a Matilde (Drusilla Foer) che, nel corso delle puntate, si è sempre più ammorbidita, mettendo da parte l’odio verso Daniele (causato dal fatto che gli ricordava un amore che non c’era più) e ritornando ad apprezzare la vita, fino a contribuire anche lei ai regali di saluto fatti ad Armando. Matilde, però, non ha del tutto abbandonato il proprio malessere e continua ad esserne vittima, come vediamo negli ultimi minuti della puntata. In bagno, da sola, prende un pezzo del suo specchietto in mano, facendo intendere di avere brutte intenzioni.

I medici ed infermieri

Tutto chiede salvezza 2, le foto della seconda stagione, su Netflix Guarda le altre 15 fotografie →

In questa stagione abbiamo anche scoperto qualcosa di più sul personale sanitario: nell’ultima puntata il Dott. Mancino (Filippo Nigro) rivela a Daniele che, proprio come il protagonista, anche lui era stato ricoverato in quel reparto e, sostenuto dalla Dr.sa Cimaroli (Raffaella Lebboroni), era riuscito ad evitare di prendere una cattiva strada, scegliendo di diventare medico. Una scelta che, però, lo ha lasciato solo nella vita privata.

Non sono più soli, invece, Pino (Ricky Memphis) e Rossana (Bianca Nappi): lui ha finalmente fatto un passo avanti e l’ha invitata a vedere una partita della Roma, ma davanti allo stadio si è accorto di essersi dimenticato i biglietti in un’altra giacca. I due si ritrovano a mangiare un panino e, complice un gol dei giallorossi, scatta il bacio.

La ricaduta di Nina

Le cose non vanno bene per Nina (Fotinì Peluso): il provino a cui prende parte per il nuovo film di Paolo Virzì (che fa un piccolo cameo) e voluto fortemente dalla madre Giorgia (Carolina Crescentini) non va in porto. Nina si sente una fallita e se la prende con la madre. Come se non bastasse, all’udienza per l’affidamento della piccola Maria è stato deciso che ai due giovani genitori sarà affiancato uno psicologo per valutarne l’idoneità nel crescere la bambina.

Nina si arrabbia e fa una scenata, cosa che peggiora la sua situazione davanti al suo stesso avvocato. Ma la giovane forse è arrabbiata anche perché poco prima ha visto Daniele baciarsi con Angelica (Valentina Romani), la figlia di Mario (Andrea Pennacchi). Nina, quella sera, decide di fare festa come faceva una volta e manda un video a Daniele che, non preoccupato, le risponde serenamente e va a letto.

Quella notte, Giorgia chiama Daniele perché Nina non è tornata a casa. Il protagonista si mette a cercarla in lungo e in largo ma non la trova: solo dopo scopre che Nina è stata ricoverata in ospedale per abuso di sostanze. Raggiunta in camera, Nina si riappacifica sia con lui che con la madre, ma è consapevole di avere davanti a sé un percorso ancora lungo. Ad osservare Nina e Daniele abbracciati sul letto, c’è il fantasma di Mario, in quello che sembra essere un saluto definitivo al suo amico.

La crescita di Daniele

Ultimo ma non ultimo, Daniele, il protagonista. Dopo aver subìto i dispetti e i ricatti dei nuovi pazienti e aver lottato per continuare a vedere Maria, per lui una bella notizia: le sue poesie saranno pubblicate. A dirglielo è Angelica, che si occuperà della stampa e con cui si riavvicina dopo lo scontro avuto qualche sera prima. La ragazza gli chiede scusa e ammette di avere problemi con gli uomini.

I due iniziano a frequentarsi, mentre Daniele ha fatto pace con Maria e continua a lavorare in ospedale. Passano tre mesi: Daniele presenta, in un teatro, le sue opere. Tra il pubblico c’è la famiglia, i colleghi, gli amici, e anche Gianluca (Vincenzo Crea), che ha deciso di presenziare nonostante gli abbia detto di non volerlo più vedere perché innamorato di lui.

Daniele ringrazia tutti, soprattutto Angelica: la ragazza riceve un applauso, ma Nina, in fondo alla sala, è impassibile e la guarda con uno sguardo molto severo, che la mette in soggezione. Dopo aver letto una poesia, tutti applaudono Daniele: nel dietro le quinte c’è anche Matilde in abito da sera. La sua presenza nascosta e non tra il pubblico fa pensare che quella non sia altro che una visione del protagonista, come avvenuto con Mario, e che Matilde, nel bagno del reparto, si sia tolta la vita.

Tutto Chiede Salvezza 3 si farà?

Alla luce dei fatti mostrati nel finale, sembra scontato aspettarsi una terza stagione di Tutto Chiede Salvezza. Non solo perché la serie continua a convincere il pubblico, confermandosi una delle produzioni italiane di Netflix più apprezzate, ma anche perché il finale lascia aperte alcune porte in vista di un rinnovo.

Innazitutto, la storyline di Daniele, ora diviso tra il lavoro di infermiere e l’attività di poeta, ma anche alle prese con la relazione con Angelica. Di quest’ultima, tra l’altro, sappiamo ancora poco, e sicuramente il triangolo amoroso che si è venuto a creare con Nina potrebbe dare spunti per nuovi episodi.

Per quanto riguarda le altre storyline, sarebbe curioso scoprire come proseguirebbe la relazione tra Pino e Rossana, o avere qualche informazione in più sulla vita del Dott. Mancino, che nel finale si è molto aperto con il protagonista.

Senza poi dimenticare i pazienti: Tutto Chiede Salvezza 3 potrebbe svelare le sorti di Armando e Rachid, ma anche soffermarsi di più sui motivi per cui Paolo è stato ricoverato. Senza dimenticare Alessandro, che ha ripreso conoscenza. Una terza stagione sarebbe poi occasione per rivedere Drusilla Foer e la sua Matilde, magari nel ruolo di visione che in questa seconda stagione è toccato a Pennacchi.