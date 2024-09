Dopo una prima stagione che ha conquistato pubblico e critica, Tutto chiede salvezza 2 è diventato realtà: Netflix Italia ha infatti deciso di far proseguire la storia di Daniele (Federico Cesari), giovane da poco uscito dal Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di un ospedale, esperienza che lo ha profondamente cambiato, tanto da decidere di tornare in quelle stanze in cui, poco prima, era stato ricoverato. La seconda stagione presenta quindi nuovi personaggi che affiancano quelli che abbiamo conosciuti, le cui storie proveranno a toccare ancora le nostre corde emotive. Curiosi di saperne di più sulla seconda stagione? Proseguite nella lettura!

Quando esce Tutto chiede salvezza 2?

La seconda stagione della serie tv è disponibile con tutti gli episodi su Netflix a partire da giovedì 26 settembre 2024.

A che ora esce Tutto chiede salvezza 2?

Netflix pubblica gli episodi di Tutto chiede salvezza 2 sul proprio catalogo dalle 09:00 (ora italiana).

Tutto chiede salvezza 2, il trailer

Ecco il trailer della seconda stagione:

Tutto chiede salvezza 2, trama

Tutto chiede salvezza 2, le foto della seconda stagione, su Netflix Guarda le altre 15 fotografie → Sono trascorsi due anni da quando abbiamo lasciato Daniele e la nave dei pazzi. Molte cose sono cambiate: Daniele e Nina (Fotinì Peluso) sono diventati i genitori della piccola Maria e poco dopo la sua nascita si sono allontanati. Li ritroviamo che si contendono l’affidamento della bambina con il supporto delle rispettive e diversissime famiglie.

Daniele, dopo l’intensa esperienza vissuta durante la settimana di TSO, ha scelto di diventare infermiere e, grazie

all’intervento della dottoressa Cimaroli (Raffaella Lebboroni), sta per entrare come tirocinante nell’ospedale in cui era stato ricoverato.

Ha cinque settimane per dimostrare al giudice che quello può diventare un impiego stabile, accreditandosi come un genitore affidabile. In questa nuova veste, Daniele conosce i nuovi pazienti della camerata, che lo costringono a riflettere sul suo eccesso di empatia verso il dolore degli altri e che rischiano di farlo deragliare di nuovo.

Tutto chiede salvezza 2, cast

Il cast della serie tv riconferma gran parte degli interpreti della prima stagione, ma non mancano ovviamente i nuovi ingressi.

Federico Cesari è Daniele Cenni, il protagonista;

è Daniele Cenni, il protagonista; Fotinì Peluso è Nina Marinelli, ex attrice ed ex compagna di Daniele, da cui ha avuto una figlia;

è Nina Marinelli, ex attrice ed ex compagna di Daniele, da cui ha avuto una figlia; Raffaella Lebborni è la Dr.sa Cimaroli, direttrice pro tempore del reparto in cui lavora Daniele;

è la Dr.sa Cimaroli, direttrice pro tempore del reparto in cui lavora Daniele; Filippo Nigro è il Dr. Mancino, medico del reparto;

è il Dr. Mancino, medico del reparto; Ricky Memphis è Pino Ciogli, infermiere e ora collega di Daniele;

è Pino Ciogli, infermiere e ora collega di Daniele; Bianca Nappi è Rossana, infermiera del turno di notte e collega di Daniele;

è Rossana, infermiera del turno di notte e collega di Daniele; Vincenzo Crea è Gianluca Bruno, amico di Daniele con cui ha condiviso il ricovero nella prima stagione;

è Gianluca Bruno, amico di Daniele con cui ha condiviso il ricovero nella prima stagione; Andrea Pennacchi è Mario, compagno di stanza di Daniele nella prima stagione;

è Mario, compagno di stanza di Daniele nella prima stagione; Alessandro Pacioni è Alessandro, ex compagno di stanza di Daniele, ancora ricoverato in stato catatonico;

è Alessandro, ex compagno di stanza di Daniele, ancora ricoverato in stato catatonico; Flaure B.B. Kabore è Alessia, infermiera e collega di Daniele;

è Alessia, infermiera e collega di Daniele; Lorenzo Renzi è Giorgio Renzi, detto “Giorgione”, ex compagno di stanza di Daniele, ora al lavoro in ospedale come giardiniere;

è Giorgio Renzi, detto “Giorgione”, ex compagno di stanza di Daniele, ora al lavoro in ospedale come giardiniere; Lorenza Indovina è Anna, madre di Daniele;

Michele La Ginestra è Angelo, padre di Daniele;

è Anna, madre di Daniele; Michele La Ginestra è Angelo, padre di Daniele; Carolina Crescentini è Giorgia, madre di Nina;

è Giorgia, madre di Nina; Arianna Mattioli è Antonella, sorella di Daniele;

è Antonella, sorella di Daniele; Giacomo Mattina è Giovanni, fratello di Daniele.

Nuovi personaggi

Drusilla Foer è Matilde, nuova ricoverata;

è Matilde, nuova ricoverata; Valentina Romani è Angelica, ragazza che Daniele conosce fuori dal lavoro;

è Angelica, ragazza che Daniele conosce fuori dal lavoro; Vittorio Viviani è Armando, nuovo ricoverato;

è Armando, nuovo ricoverato; Samuel Di Napoli è Rachid, nuovo ricoverato, giovane promessa del calcio;

è Rachid, nuovo ricoverato, giovane promessa del calcio; Marco Todisco è Paolo, nuovo ricoverato, un genio della matematica.

Tutto chiede salvezza 2, regista e sceneggiatori

Regista anche della seconda stagione è Francesco Bruni, che ha anche scritto la sceneggiatura con Daniele Mencarelli e Daniela Gambaro, gli stesso autori della prima stagione. A produrre Picomedia.

Tutto chiede salvezza 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono cinque, ciascuno della durata di 40-50 minuti.

Tutto chiede salvezza 2, storia vera

La trama della seconda stagione non è tratta da una storia realmente accaduta, ma è frutto degli sceneggiatori. Va ricordato, però, che la prima stagione della serie è tratta dall’omonimo libro di Daniele Mencarelli, ispirato a una sua reale esperienza.

Tutto chiede salvezza 2, libro

Non esiste un libro che fa riferimento ai fatti narrati nella seconda stagione: il romanzo “Tutto chiede salvezza” di Daniele Mencarelli, pubblicato da Mondadori nel 2020 e vincitore del Premio Strega Giovani, è stato usato come fonte per la prima stagione.

Dov’è stato girato Tutto chiede salvezza 2?

Le location principali della seconda stagione sono le stesse della prima. La serie è stata girata a Roma: in particolare, l’ospedale in cui prima era ricoverato e ora lavora Daniele è l’Ospedale Militare Lungodegenza di Anzio, costruito nel 1934 come luogo di cura per malattie infettive. Le riprese sono cominciate nell’agosto 2023.

Dove vedere Tutto chiede salvezza 2?

È possibile vedere Tutto chiede salvezza 2 solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).