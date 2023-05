Tutti i sogni ancora in volo non è ancora iniziato, ma noi di TvBlog siamo in grado di anticipare i nomi degli ospiti della seconda e ultima puntata del programma in onda su Rai1 a partire da venerdì prossimo. Dunque, stando a quanto ci risulta, Massimo Ranieri e Rocío Muñoz Morales accoglieranno nel loro show, prodotto da Ballandi Multmiedia, il comico romano Maurizio Battista, ma anche rappresentanti di primo piano della musica italiana come Malika Ayane, Arisa (reduce da Amici di Maria De Filippi) e Raf.

Come mostrato ieri da Mara Venier all’interno di Domenica In, quando in diretta è uscita dal suo studio per andare a trovare il suo collega e amico, le prove di Tutti i sogni ancora in volo sono in corso in questi giorni. Per Massimo Ranieri si tratta del ritorno sulla rete ammiraglia della tv pubblica dopo sette anni di assenza (l’ultimo atto di Sogno e son desto andò in onda nel 2016). Nel frattempo il poliedrico artista napoletano ha comunque frequentato la Rai, conducendo Qui e adesso su Rai3 nel 2020. Nella scorsa stagione era previsto uno show in coppia con Clementino, che però non si è mai concretizzato.

Tutti i sogni ancora un volo, la cui direzione musicale è affidata al maestro Leonardo De Amicis e la regia televisiva a Duccio Forzano, andrà in onda per un totale di due appuntamenti a partire da venerdì prossimo, 28 marzo, in prima serata su Rai1. Ricordiamo che tra gli ospiti già anticipati (da noi di TvBlog e dal quotidiano Il Messaggero) ci sono Gianni Morandi, Tiziano Ferro (per lui ieri prove a porte chiuse), Diodato, The Kolors, Noemi ed Enrico Brignano. La sigla dello spettacolo sarà Lasciami dove ti pare, brano tratto dall’ultimo album di Ranieri.