Tutti i sogni ancora in volo, è il titolo, per altro piuttosto programmatico, del nuovo spettacolo di varietà di Rai1 con protagonista Massimo Ranieri di cui ieri è stata registrata a Roma presso gli studi Frizzi la prima puntata. Si tratta di due appuntamenti televisivi imperdibili per i fans dell’artista napoletano, che andranno a completare e anzi a concludere praticamente la stagione dell’intrattenimento della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Due serate di spettacolo, per altro lanciate proprio da queste colonne ormai mesi fa, in cui vedremo Ranieri esibirsi in lungo e in largo e mostrare ancora un volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il suo grande talento, sia come cantante, che come attore.

Due serate di spettacolo che lo vedranno a fianco di Rocío Muñoz Morales, l’attrice da lui fortemente voluta in questo show televisivo, che lo accompagnerà in questo lungo viaggio, fatto di due serate televisive, nello spettacolo fra musica e parole. Tutti i sogni ancora in volo concluderà dunque la stagione dell’intrattenimento di Rai1 apertasi lo scorso settembre 2022 con lo show musicale di Amadeus dall’Arena di Verona, che per altro si replicherà ancora il prossimo mese di settembre.

Tutti i sogni ancora un volo ora ha anche una data precisa di messa in onda che sarà venerdì 28 maggio 2023 in prime time su Rai1. La seconda ed ultima puntata di questo spettacolo di varietà, realizzato con la collaborazione della società di produzione televisiva Ballandi multimedia, andrà in onda sette giorni dopo, ovvero venerdì 2 giugno 2023, sempre in prima serata su Rai1.

Per la prima puntata è in programma un ospite di quelli di peso, sia televisivamente che musicalmente. Si tratta del rivale per eccellenza di Massimo Ranieri negli anni sessanta e settanta ed ora suo grande amico, ovvero Gianni Morandi. E’ prevista poi la presenza nella prima puntata del nuovo show del venerdì sera di Rai1 anche del cantautore Diodato, mentre per farci fare quattro risate è stato chiamato il comico romano, spesso in televisione, Enrico Brignano. A questi nomi anticipati dal Messaggero noi di TvBlog aggiungiamo la presenza del gruppo musicale dei Kolors e di Noemi.

La direzione musicale di questo spettacolo è del maestro Leonardo De Amicis e la regia televisiva è di Duccio Forzano. Appuntamento dunque con la prima puntata di Tutti i sogni ancora in volo per venerdì 28 maggio 2023, dagli studi Frizzi in Roma, con Massimo Ranieri e Rocío Muñoz Morales su Rai1.