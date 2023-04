Andrà in onda su Rai2 lunedì 26 giugno la serata di Gala conclusiva del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera che si terrà il prossimo 7 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma (ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti). Alla conduzione Lorena Bianchetti, con madrina Valeria Fabrizi, la mitica Suor Costanza di Che Dio Ci Aiuti.

Si tratta della 26esima edizione della rassegna dedicata al racconto cinematografico del sociale e della sostenibilità attraverso storie sulla diversità, sulla fragilità e sull’unicità delle persone e dei luoghi. Testimonial è Pino Insegno, tra i volti tv più chiacchierati di questo periodo.

Tra le opere che saranno premiate ci sono le serie tv di Rai1 Fiori sopra l’inferno con Elena Sofia Ricci ex equo con Vincenzo Malinconico con Massimiliano Gallo, entrambi presenti sul palco. Tra gli ospiti previsti anche Maria Grazia Cucinotta e Gabriel Garko per l’opera fuori concorso C’hai 5 di Daniele Falleri sul tema dei trapianti e sull’importanza della ricerca scientifica. Ci sarà anche il comico e regista Paolo Ruffini.

Da segnalare che nel corso della manifestazione, che durerà 4 giorni e che inizierà il 4 maggio (tra gli ospiti anche Alessandro Siani, Marco Giallini, Claudia Gerini, Remo Girone e Giulio Base) è in programma una serata-evento dedicata a Franco Califano con l’anteprima di Sarò Franco, l’album di inediti del grande cantautore romano (un progetto di Alberto Zeppieri con la direzione musicale di Frank Del Giudice in uscita per settembre 2023, anticipato dal singolo Ti meriti un amore interpretato da Grazia Di Michele una canzone inedita del “Califfo” ispirata ad una poesia della grande pittrice messicana Frida Kalho.

Tulipani di Seta Nera è un Festival istituito dal 2007 dall’Associazione studentesca di promozione sociale l’Università Cerca Lavoro (UCL), su idea di Paola Tassone e dell’attuale presidente Diego Righini: nasce per dare risalto anche al lavoro di giovani autori che con le proprie opere e immagini narrano storie di attualità sui temi del sociale e della sostenibilità.