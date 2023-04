Pino Insegno a Palazzo Chigi. Sembra il titolo di un film – scegliete voi il genere – particolarmente di tendenza in questo periodo, in realtà è una mera costatazione. L’attore, infatti, poche ore fa è stato avvisato, con in mano una copia di un suo libro, nella sede del governo. Alla giornalista che gli ha chiesto chi avrebbe incontrato, Insegno ha risposto un secco “fatti miei“. All’uscita, circa mezz’ora dopo, il mattatore della Premiata Ditta ha risposto così quando gli è stato domandato se avesse incontrato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni:

È la seconda volta che vengo qui? No, è già la quarta volta, conti male. Me so’ venuto a prendere il caffè che qua lo fanno bono…”.

Da settimane Pino Insegno viene considerato (anche secondo i rumors raccolti da TvBlog) in entrata nei palinsesti Rai della prossima stagione, i primi che saranno stilati dalla nuova (ancora tutta da formalizzare) governance dell’azienda pubblica, dopo l’insediamento del governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni.

L’attore e doppiatore, che fino a qualche anno fa frequentava con assiduità gli studi Rai in veste di conduttore (Reazione a catena, Lo Zecchino d’Oro, Domenica In), nei mesi scorsi ha presentato alcune manifestazioni del centrodestra, compreso il comizio di fine campagna elettorale del centrodestra in Piazza del Popolo a Roma. Ed era stato a Palazzo Chigi anche il 14 marzo scorso.

Ieri mattina, nel corso della conferenza stampa di Tulipani di Seta Nera, Festival Internazionale della Cinematografia sociale di cui è testimonial e che si terrà dal 4 al 7 maggio al The Space cinema Moderno di Roma, Insegno ha scherzato sulle voci sul suo conto: