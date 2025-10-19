Tu Sì Que Vales supera Ballando Con Le Stelle: non basta Renato Zero a Milly Carlucci. Gramellini supera il 6%. I dati Auditel del 18 ottobre 2025

Due punti e mezzo che pesano. Questo è lo scarto, in termini di Auditel, fra Tu Sì Que Vales e Ballando Con Le Stelle. Questa settimana, Maria De Filippi vince la serata del sabato arrivando al 25,7% di Share. La rete ammiraglia della Rai, con Milly Carlucci al timone dello show, si ferma al 23,3%. C’è tutta la differenza del mondo, in questo caso, perchè Raiuno aveva puntato forte sulla presenza illustre del ballerino per una notte: Renato Zero. Non uno qualsiasi. In grado, volendo, di spostare gli equilibri. Anche e non solo televisivi.

L’artista è stato ospite, in settimana, sia dalle parti di Cologno Monzese (con Io Canto Family) che a Viale Mazzini (con Ballando Con Le Stelle). In entrambi i casi le trasmissioni hanno perso gli ascolti della serata. Non hanno ottenuto il gradino più alto del podio per quanto riguarda l’Auditel, pur avendo un seguito importante. Non abbastanza, evidentemente.

Tu Sì Que Vales vince al sabato sera, Milly Carlucci insegue con Ballando Con Le Stelle

Zero è in promozione per divulgare l’uscita del suo ultimo album “L’Ora Zero”, ma la sua presenza non spinge gli italiani a cambiare canale. Al sabato sera vince ancora Canale 5 con la sua imitazione: Maria De Filippi, infatti, ha reso omaggio al cantautore romano durante la Lypsinc Battle di Tu Sì Que Vales.

Raitre, invece, con Sapiens – Un Solo Pianeta, sfiora il 3% di Share. Rete4 punta sulla riproposizione di un cult come Air Force One che interessa ben 343.000 spettatori. La7, invece, è in rialzo con Massimo Gramellini. In Altre Parole supera il 6% portandosi oltre la soglia di comfort per cercare di superarsi ulteriormente nelle prossime settimane.

Accordi e Disaccordi sfiora il 3%. Scotti stacca De Martino nel preserale

Italia Uno vede ancora un altro capitolo della saga “Era glaciale”. Continenti alla deriva registra il 4,5% di Share con 739.000 spettatori. TV8 supera il 2% di Share grazie alla Formula Uno. Lo sport in chiaro muove, seppur di poco, il contatore Auditel. In risalita il Nove, con Accordi e Disaccordi, che raggiunge il 2,9% di Share: 440.000 spettatori sintonizzati.

Rai4 supera il 2% con Salt, mentre Iris non va oltre il 2,1% di Share con L’uomo di Neve. RaiMovie in netto calo con Belva di Guerra che non arriva all’1%: si ferma allo 0,8%. Balzo in avanti per Top Crime che omaggia Angela Lansbury con La Signora in Giallo: l’episodio dal titolo Vagone Letto con Omicidio totalizza l’1,7% di Share. Il preserale del palinsesto generalista italiano vede ancora Affari Tuoi arretrare rispetto a La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti arriva al 25,4% di Share. Il diretto concorrente, Stefano De Martino, si ferma al 22%.