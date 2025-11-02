Tu Sì Que Vales supera Ballando con Le Stelle. In Altre Parole cresce ancora su La7. I dati Auditel del 1 novembre 2025

Tu Sì Que Vales vale davvero. Almeno per gli ascoltatori sintonizzati che il sabato sera scelgono ancora il talent della Fascino PGT. Ballando con Le Stelle resta appaiato, ma perde qualche punto lungo la strada. Il programma sta vivendo un momento particolare, tra colpi di scena e sorprese, dentro e fuori il cast. Questo incide sugli equilibri di ascolto.

I valori, comunque, vedono Maria De Filippi superare la concorrenza di Milly Carlucci: 25,9% di Share contro il 23,3% di Share. Una distanza di sicurezza per Mediaset che sfrutta bene anche il gancio de La Ruota della Fortuna. La prima serata del sabato è un buon viatico per Cologno Monzese che mette in cascina punti percentuale importanti.

Tu Sì Que Vales sfiora il 26%, Ballando con Le Stelle fermo al 23,3% di Share

La sfida, tuttavia, resta apertissima. Altrove i risultati sono molto diversi, ma le percentuali restano materia da interpretare a seconda di contesto, collocazione e possibilità di un singolo formato. Nella fattispecie SWAT su Rai2 arriva al 4,1% di Share, mentre mentre su Italia Uno Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini si ferma al 4%. Poco sotto Tosca, al 3,3% di Share, sulla terza rete della Rai.

Su Rete 4 Un Uomo Tranquillo ottiene il 3,1% di Share. Balzo in avanti per La7: In Altre Parole resta fedele agli standard dell’emittente e raggiunge il 7,1% di Share. Massimo Gramellini confeziona un’altra puntata ricca di risultati e curiosità. Talk show e approfondimento fanno la differenza.

De Martino sempre più vicino a Scotti nel preserale

A tal proposito, sul Nove, Accordi&Disaccordi ottiene il 2,5% di Share. 4Ristoranti, su Tv8 il canale in chiaro di Sky, si ferma all’1,9% di Share. Diabolik, invece, su Rai4 non arriva all’1%. Meglio Virus Letale, su Iris, che arriva all’1,8% di Share. Pare Parecchio Parigi, uno dei film più recenti di Leonardo Pieraccioni, conquista l’1,3% animando le percentuali di RaiMovie.

TopCrime, invece, si attesta sull’1,5% di Share con Poirot. Un decimo sotto Agente 007 – Operazione Thunderball (Operazione tuono) che ottiene l’1,4% di Share su La7 Cinema. Il preserale italiano vede trionfare La Ruota della Fortuna per pochi decimi su Affari Tuoi: 23,8% di Share contro 23,2%. De Martino guadagna ulteriore terreno su Gerry Scotti.