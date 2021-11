Tú sí que vales: Sadeck è il vincitore dell’ottava edizione

Il vincitore dell’ottava edizione di Tú sí que vales è la crew Sadeck – Geometrie Variable.

Al termine della finale andata in onda questa sera su Canale 5, dopo le quattro manche che hanno stabilito i 4 super-finalisti, la crew capitanata dal coreografo francese, Sadeck Berrabah, ha conquistato il pubblico da casa che l’ha incoronato vincitore con il 38% dei voti.

Al secondo posto, troviamo il mago Alessandro Parabiaghi, che ha ottenuto il 26% dei voti, mentre in terza posizione, c’è l’acrobata di 11 anni, Cristian Sabba, che ha ricevuto il 19% dei voti. Il quarto super-finalista, il pole-dancer Alessandro Mosca, invece, ha conquistato il 17% dei voti.

Sadeck Berrabah, incredulo per la vittoria al momento della proclamazione, ha ringraziato con un abbraccio ogni componente della giuria, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi, ed è stato festeggiato dai suoi 64 ballerini.

La coreografia di stasera, che, come l’esibizione che abbiamo visto lo scorso 18 settembre, durante la prima puntata, ha richiesto un livello di precisione e di sincronia altissimi, è stata ispirata alla coordinazione degli uccelli durante il volo.

In questa stagione televisiva, Sadeck Berrabah è stato anche ospite ad Amici di Maria De Filippi. I ballerini di quest’edizione si sono sfidati per ottenere una lezione insieme al coreografo francese.

Tú sí que vales: la polemica di Gerry Scotti

A causa della finale che si è protratta quasi fino alle 2, Cristian Sabba, in quanto minorenne, ovviamente, non ha potuto presenziare in studio. Da segnalare, in merito, una piccola polemica di Gerry Scotti: “Non c’è il ragazzino ma c’è il suo papà, con il cartonato, perché c’è questa regola della tv, che adottiamo… I minori non stare in tv dopo la mezzanotte. Possono stare su Internet a guardare film con donne nude ma non possono essere in tv… Lo sappiamo da tanti anni, è una regola…”.

Sempre a proposito di Scotti, il vincitore della Scuderia Scotti, il circuito alternativo con i concorrenti più “strani” che si presentano sul palco in ogni edizione, è il ballerino “elettrico” Giampiero Landolfo, che ha vinto anche un viaggio a Las Vegas.

Termina qui, quindi, l’ottava edizione di Tú sí que vales. L’appuntamento con la nuova edizione del talent show di Canale 5 è per l’autunno 2022. I casting, come annunciato in diretta questa sera, sono già aperti.