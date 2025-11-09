Tu Sì Que Vales protagonista con il 27% di Share, Ballando con Le Stelle staccato al 23,7%. Sorpresa Accordi&Disaccordi sul Nove. I dati Auditel dell’8 novembre 2025

Tu Sì Que Vales conquista il pubblico di Canale 5 puntata dopo puntata. La trasmissione di Maria De Filippi, ormai, è una certezza su Mediaset: la formula televisiva proposta dalla Fascino PGT si rivela vincente arrivando al 27% di Share. Ballando con Le Stelle raggiunge il 23,7% di Share, ma non basta per mettere pressione alla “corazzata” della rete ammiraglia di Cologno Monzese.

Le due trasmissioni hanno avuto in comune soltanto l’omaggio a Peppe Vessicchio, maestro e volto televisivo conosciuto grazie a Sanremo e i programmi più illustri del piccolo schermo, morto a 69 anni dopo una polmonite interstiziale che lo aveva colpito pochi giorni fa. Tornando alle scelte televisive, Rai2 con SWAT arriva al 4,1% di Share.

Tu Sì Que Vales leader del sabato sera, Ballando con Le Stelle al secondo gradino del podio

La terza rete della Rai, invece, sceglie Cento e Oltre – Puccini e noi che raggiunge l’1,5% di Share. Lo doppia, in qualche maniera, Rete4 che in termini di numeri ottiene il 3,7% di Share riproponendo The Bourne Identity. Jason Bourne e le sue avventure fanno breccia negli appassionati di un certo tipo di action.

Poco sotto Italia Uno con Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri che non va oltre il 4,2% di Share. In Altre Parole, invece, svetta su La7 arrivando a toccare il 6,4% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie un titolo cult dell’emittente: 4 Ristoranti e si attesta sull’1,4% di Share. Sul Nove, Accordi&Disaccordi sfiora il 3% dimostrando di saper crescere settimana dopo settimana.

Scotti fa da gancio nel preserale, De Martino resta indietro negli ascolti

Rai4 punta su Lady Bloodfight e raggiunge 1,4% di Share, mentre Iris arriva all’1,7% di Share grazie a Delitto Perfetto. Su RaiMovie, Il patriota arriva a toccare l’1,4% di Share. Svetta Inga Lindstrom – L’amore ritrovato, su La5, con l’1,7%. Il preserale vede ancora una volta trionfare La Ruota della Fortuna che arriva al 25,6% di Share contro il 22,6% di Affari Tuoi.

Il divario si assottiglia, ma le tendenze sono “a fisarmonica”. Gli ascolti salgono e scendono, le maglie si allargano e si stringono, a seconda dei giorni. La Ruota della Fortuna, il sabato sera, fa da apripista a Tu Sì Que Vales. Un gancio in grado di aumentare il bacino d’utenza. Affari Tuoi cerca di fare lo stesso con Ballando con Le Stelle: i risultati sono diversi, dopo alcune settimane di modifiche e cambiamenti, ma la strategia è da mettere a punto.