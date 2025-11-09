Home Ascolti TV Tu Sì Que Vales protagonista con il 27% di Share, Ballando con Le Stelle staccato al 23,7%. Sorpresa Accordi&Disaccordi sul Nove. I dati Auditel dell’8 novembre 2025

Tu Sì Que Vales protagonista con il 27% di Share, Ballando con Le Stelle staccato al 23,7%. Sorpresa Accordi&Disaccordi sul Nove. I dati Auditel dell’8 novembre 2025

Tu Sì Que Vales leader negli ascolti del sabato sera: la trasmissione di Maria De Filippi arriva al 27%. Ballando con Le Stelle insegue al 23,7% di Share. Accordi&Disaccordi in crescita sul Nove.

di Andrea Desideri
Tu Sì Que Vales protagonista con il 27% di Share, Ballando con Le Stelle staccato al 23,7%. Sorpresa Accordi&Disaccordi sul Nove. I dati Auditel dell’8 novembre 2025
9 Novembre 2025 11:40

Tu Sì Que Vales conquista il pubblico di Canale 5 puntata dopo puntata. La trasmissione di Maria De Filippi, ormai, è una certezza su Mediaset: la formula televisiva proposta dalla Fascino PGT si rivela vincente arrivando al 27% di Share. Ballando con Le Stelle raggiunge il 23,7% di Share, ma non basta per mettere pressione alla “corazzata” della rete ammiraglia di Cologno Monzese.

Le due trasmissioni hanno avuto in comune soltanto l’omaggio a Peppe Vessicchio, maestro e volto televisivo conosciuto grazie a Sanremo e i programmi più illustri del piccolo schermo, morto a 69 anni dopo una polmonite interstiziale che lo aveva colpito pochi giorni fa. Tornando alle scelte televisive, Rai2 con SWAT arriva al 4,1% di Share.

Tu Sì Que Vales leader del sabato sera, Ballando con Le Stelle al secondo gradino del podio

La terza rete della Rai, invece, sceglie Cento e Oltre – Puccini e noi che raggiunge l’1,5% di Share. Lo doppia, in qualche maniera, Rete4 che in termini di numeri ottiene il 3,7% di Share riproponendo The Bourne Identity. Jason Bourne e le sue avventure fanno breccia negli appassionati di un certo tipo di action.

Ballando con le stelle, classifica
Ballando con le stelle resta al secondo posto negli ascolti del sabato sera (Instagram profilo ufficiale) – TvBlog

Poco sotto Italia Uno con Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri che non va oltre il 4,2% di Share. In Altre Parole, invece, svetta su La7 arrivando a toccare il 6,4% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie un titolo cult dell’emittente: 4 Ristoranti e si attesta sull’1,4% di Share. Sul Nove, Accordi&Disaccordi sfiora il 3% dimostrando di saper crescere settimana dopo settimana.

Scotti fa da gancio nel preserale, De Martino resta indietro negli ascolti

Rai4 punta su Lady Bloodfight e raggiunge 1,4% di Share, mentre Iris arriva all’1,7% di Share grazie a Delitto Perfetto. Su RaiMovie, Il patriota arriva a toccare l’1,4% di Share. Svetta Inga Lindstrom – L’amore ritrovato, su La5, con l’1,7%. Il preserale vede ancora una volta trionfare La Ruota della Fortuna che arriva al 25,6% di Share contro il 22,6% di Affari Tuoi.

Il divario si assottiglia, ma le tendenze sono “a fisarmonica”. Gli ascolti salgono e scendono, le maglie si allargano e si stringono, a seconda dei giorni. La Ruota della Fortuna, il sabato sera, fa da apripista a Tu Sì Que Vales. Un gancio in grado di aumentare il bacino d’utenza. Affari Tuoi cerca di fare lo stesso con Ballando con Le Stelle: i risultati sono diversi, dopo alcune settimane di modifiche e cambiamenti, ma la strategia è da mettere a punto.

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