Tu si que vales: anticipazioni della nona puntata del 7 novembre 2020

Nono e quart’ultimo appuntamento con Tu si que vales, il talent di Canale 5 giunto alla settima edizione in onda tutti i sabati in prima serata. Il programma è condotto da Belèn Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Tu si que vales come sempre è il palcoscenico in cui si dà la possibilità a gente comune, professionisti e appassionati di mettere in pratica il loro talento al grande pubblico.

Davanti a loro la giuria del programma composta da Maria de Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e la partecipazione di Sabrina Ferilli che sarà la voce della giuria popolare in studio. Saranno loro a decidere le sorti dei numerosi concorrenti che anche questa sera proveranno a conquistare un posto nella finale.

L’intera giuria ha a disposizione una bacchetta ‘magica’ che permette loro di avvicinarsi ad una clessidra ologrammata posta in studio e concedere più o meno tempo a coloro che si susseguiranno al centro della scena.

Al momento i sei concorrenti ammessi direttamente alla finale grazie al voto unanime dei giudici sono: il Duo di Atleti di mano a mano Sorin e Nicu, la monociclista Wesley Williams, l’Acrobata Liina Aunola e gli Acrobati Atherton Twins, la ginnasta e contorsionista Kyle Cragle e la pianista Nerina Peroni.

Spazio anche alla Scuderia Scotti, il circuito che strizza l’occhio alla corrida dei ‘dilettanti allo sbaraglio’.

Tu si que vales: DOVE VEDERLO

La nona puntata di Tu sì que vales andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda, nella sezione On Demand.

Altri contenuti riguardanti il programma sono disponibili sul sito Witty Tv.

