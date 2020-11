Tu sì que vales, questa sera, eleggerà il vincitore della settima edizione.

Come di consueto, la finale andrà in onda in diretta, su Canale 5, dal Teatro 8 degli Studi Titanius Elios in Roma, condotta da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, con la partecipazione della giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

L’esito della finale è tutto nelle mani del pubblico che potrà votare tramite sms, il sito Witty Tv e l’app Mediaset Play. La giuria, invece, assegnerà il Premio Tim dal valore di 30.000 euro ad uno tra gli 11 finalisti di puntata di TIMvision.

Questa sera, Gerry Scotti tornerà in tv, per la prima volta, dopo essere guarito dal COVID-19.

I finalisti che si contenderanno la vittoria saranno Wesley Williams, monociclista, Ramon Kathriner, acrobata che si esibisce sulla “Ruota della Morte”, Liina Aunola, acrobata definita “la signora delle liane”, Andrea Radicchi, ventriloquo, Kyle Cragle, ginnasta, Nenina Peroni, pianista di 81 anni, Dino Paradiso, comico, i Catwall Acrobats, gruppo di acrobati, Alessandro Baviera, batterista di soli 5 anni che ha scioccato la giuria per la sua bravura, El Yiyo, ballerino di flamenco, Daniele Primonato, cantante e chitarrista, Cristiano Pierangeli, pianista che aveva improvvisato delle melodie rimuovendo alcuni tasti dal suo pianoforte, Ambra & Yves, coppia di acrobati, Marco, Rita e Tommaso Quaranta, famiglia di musicisti (Tommaso cantante e pianista accompagnato dai genitori violinisti), Dakota e Nadia, coppia di ballerini che aveva commosso la giuria con una coreografia ispirata al dramma dei migranti, e Andrea Paris, mago.

Il vincitore si aggiudicherà un montepremi pari a 100.000 euro in gettoni d’oro.

Per quanto riguarda l’ironico circuito parallelo della Scuderia Scotti (“Pierooooooo!”), i finalisti che si giocheranno un buono viaggio saranno Nicola Da Bari, Antonio Sorice e Giovanni Bruno.

La regia di Tu sì que vales è affidata a Paolo Carcano e Andrea Vicario.