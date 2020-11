Gerry Scotti domani sera tornerà per la prima volta in uno studio televisivo dopo aver superato il coronavirus. Accadrà nella finalissima di Tu sì que vales, in onda in diretta da Roma su Canale 5 a partire dalle ore 21.10. Una bella notizia che arriva dopo quelle legate a Carlo Conti e Alessandro Cattelan, anche loro rientrati al timone delle rispettive trasmissioni, Tale e quale show e X Factor, dopo aver contratto il covid-19.

Gerry Scotti aveva annunciato di essere risultato positivo al virus lo scorso 26 ottobre, attraverso un post pubblicato su Instagram. Le sue condizioni di salute erano peggiorate, al punto da costringerlo ad un ricovero in ospedale, per fortuna senza mai accedere alla terapia intensiva. Il 16 novembre, sempre via social, aveva annunciato il ritorno a casa non senza ringraziare “tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me“.

In queste settimane Gerry Scotti non è mai sparito dalla televisione. Infatti Canale 5 ha continuato a trasmettere le puntate di Caduta libera precedentemente registrate da Scotti. Esaurite queste, la rete ha proposto al pubblico le repliche. Per quanto riguarda Tu sì que vales, invece, Scotti ha partecipato a tutte le puntate (tutte registrate), in alcune di queste in collegamento da casa.

Nella diretta di domani sera di Tu sì que vales, al fianco di Scotti ci saranno ovviamente tutti gli altri giudici, ossia Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. In studio anche i conduttori Belen Rodriguez, Alessio Sakara (che ha saltato le più recenti puntate) e Martin Castrogiovanni. Oltre a decretare il vincitore assoluto, lo show del sabato sera di Canale 5, campione di ascolti, ospiterà anche la sfida decisiva per la cosiddetta ‘scuderia Scotti’. In gara ci sono gli esilaranti Nicola Da Bari, Giovanni Bruno e Antonio Sorice. Il migliore si aggiudicherà un buono viaggio.