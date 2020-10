Gerry Scotti positivo al Covid-19: “Sono a casa, sotto controllo medico”

La notizia è di pochi minuti fa. Gerry Scotti è positivo al Covid-19. A diffondere la notizia in anteprima è stato il sito di informazione TPI, che ha evidenziato che il conduttore, colonna portante di Canale 5, si trova attualmente nella sua casa di Milano, in buone condizioni di salute. Già in tarda mattinata, il portale Dagospia aveva sganciato la bomba, menzionando un “famosissimo conduttore Mediaset” contagiato.

Stando a quanto diffuso dal portale, l’origine dell’infezione andrebbe fatta risalire a un contatto con un parente stretto, in ambito quindi famigliare. Dopo la diffusione della notizia da parte dei due siti di informazione, Gerry Scotti ha confermato di essere positivo al Covid-19 con un post su Instagram:

Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento

Lo scorso giugno, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gerry Scotti aveva raccontato di aver rischiato di rimanere bloccato in Polonia all’inizio dell’emergenza Coronavirus in Europa. “Sono riuscito a registrare anche Chi vuol essere milionario in Polonia, rientrando due giorni prima della chiusura. Chissà come sarebbe stato fare la quarantena lì”, aveva dichiarato all’epoca, aggiungendo poi, al termine del lockdown: