Torna, come già scritto da queste colonne, l’appuntamento televisivo con il talent show Io canto generation. Dopo la pausa dovuta ai molteplici impegni, torna alla guida di questo spettacolo musicale Gerry Scotti, che ha lasciato nelle mani di Michelle Hunziker la conduzione della versione Family del programma nel finale della passata stagione televisiva. Gerry Scotti torna quindi alla conduzione di questo format da lui stesso tenuto a battesimo e ci torna con questa versione “Generation” che fa abbracciare giovani e più maturi aspiranti cantanti.

Quando inizia la nuova edizione di Io canto generation

Partiamo subito con le ultime notizie riguardanti la data di partenza di questa trasmissione che la momento i palinsesti Mediaset hanno appoggiato sulla serata del prossimo 6 ottobre. Io canto generation dunque andrà in onda nella serata del mercoledì da tempo dedicata da Canale 5 a programmi di intrattenimento. Saranno sei le puntate previste di questo nuovo ciclo di Io canto generation. Vediamo ora le novità che ci saranno nel cast del programma.

Iva Zanicchi entra nel team di giurati

Partiamo dai giurati del programma. In questo team ci sarà una novità rispetto alla passata edizione del varietà diretto da Roberto Cenci. Saranno infatti sei e non più cinque i giurati di Io canto generation 2024. Si aggiunge infatti al gruppo Iva Zanicchi, che lascia il team di coach ed entra quindi in giuria. La giuria del programma sarà quindi cosi composta: Iva Zanicchi. Orietta Berti, Albano, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Michelle Hunziker.

I coach

Per quel che riguarda i coach vedremo all’opera Anna Tatangelo, Mietta, Fausto Leali, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Appuntamento dunque fissato -salvo cambi dell’ultimo minuto- alla prima delle sei puntate dell’edizione 2024 di Io canto generation a mercoledì 6 ottobre 2024 in prime time su Canale 5, il tutto diretto e condotto da Gerry Scotti.