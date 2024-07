In sede di presentazione dei palinsesti Mediaset è stato confermato l’appuntamento con lo spettacolo musicale in salsa talent show di Io canto generation. Il programma che ha già vissuto di quattro edizioni, più una proprio con il nuovo titolo Generation e la versione Family della scorsa primavera con Michelle Hunziker, torna già in autunno.

E’ Io canto generation che parte in autunno

Non era stata ancora svelata quale delle versioni sarebbe stata trasmessa per prima. Secondo quanto apprendiamo sarà la versione più classica di Io canto generation a partire nel corso del prossimo autunno televisivo con Gerry Scotti. Probabilmente da ottobre e probabilmente nella serata del mercoledì di Canale 5. Ma naturalmente, come sappiamo, sulla collocazione intesa come serata, tutto si deciderà a ridosso. Con le concrete probabilità che poi si possa pure spostare il programma strada facendo.

Gerry Scotti torna alla guida di Io canto generation in autunno su Canale 5

Dunque dopo aver lasciato la palla a Michelle Hunziker nelle vesti di conduttrici di Io canto family, ecco che Gerry Scotti è pronto a tornare al timone del suo programma musicale a partire da ottobre. Michelle probabilmente tornerà in giuria, quest’ultima che dovrebbe essere confermata in blocco. Si andrebbe anche verso la conferma dei coach. Ma c’è ancora tempo da qui ad ottobre per conferme ed eventuali innesti e/o sostituzioni.

Gli ascolti di Io canto generation e Io canto family

L’unica certezza al momento è la partenza della serie stagionale di Io canto nella versione Generation con Gerry Scotti da ottobre su Canale 5. Un programma questo che nell’autunno 2023 ottenne una media del 20,65% di share e 2.992.000 telespettatori. Con una permanenza del 36%e con un’età media del pubblico di 59 anni. Numeri più bassi invece per Io canto family che ha ottenuto una media del 17,78% di share e 2.514.000 telespettatori, con una permanenza del 32% e un’età media del pubblico di 60 anni.

Io canto family e Io canto senior in attesa di collocazione

In questo scenario ci sarebbe poi la volontà di Mediaset di mettere in piedi anche una versione Senior di Io canto, di cui sono partiti i casting. Se su Io canto generation però c’è già una decisione sulla messa in onda, come vi abbiamo riportato in questo post, per quel che riguarda Family e Senior è ancora tutto da decidere.