Tu Sì Que Vales allunga su Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci fatica in prima serata. In Altre Parole supera il 6%. I dati Auditel del 25 ottobre 2025

“Un sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato”. Così cantava Sergio Caputo e queste parole potrebbero essere il riassunto della serata televisiva del 25 ottobre 2025. I programmi delle reti ammiraglia si sono dati battaglia: Mediaset ha riproposto Tu Sì Que Vales, trasmissione per cui il peggio sembra davvero un lontano ricordo in termini di risultati. Il format di Maria De Filippi, al sabato sera, viaggia spedito e va oltre il 27% di Share.

Un risultato impensabile a inizio stagione, dato che la concorrenza di Milly Carlucci – con Ballando Con Le Stelle – è sempre stata serrata. Nelle ultime settimane, infatti, i ballerini vip della Carlucci sembravano aver preso le misure e il distacco tra i due format era piuttosto ridotto. Due, tre punti al massimo. Ora il gap è tornato a essere di 5 lunghezze. Milly Carlucci, infatti, registra il 22,8% di Share. Calcolatrice alla mano, si tratta di una distanza pari a 4,3 punti percentuali di differenza.

Tu Sì Que Vales e Ballando Con Le Stelle, la sfida è aperta. In Altre Parole supera sè stesso

Abbiamo arrotondato per eccesso considerando anche la fascia pubblicitaria. Si conferma, infatti, la tendenza dell’utente medio nel cambiare canale durante i break. Comunque la si veda quella tra i due contenitori del sabato sera è una differenza importante che mette Viale Mazzini in condizione di cominciarsi a porre qualche domanda. Anche e soprattutto in termini di costi per un format longevo che, però, negli ultimi anni sta mostrando segni di cedimento.

Altrove la situazione è diversa: Italia Uno, con L’Era Glaciale – In rotta di collisione, raggiunge il 4,3% di Share. Un bottino importante considerando che si tratta di repliche d’animazione, quindi contenuti importati, Rai2 invece resta due punti sotto con SWAT conquistando il 4,1% di Share. Rai3 punta sull’approfondimento in chiave documentaristica. L’ambiente è al centro del canale con Mario Tozzi che propone Sapiens – Un solo pianeta. Lo Share è pari al 2,7%.

Accordi e Disaccordi in rialzo, Scotti vince nel preserale

Rete 4 arriva al 3,4% di Share grazie a Non Stop. La vera sorpresa della serata arriva da La7: Cairo punta ancora una volta su Massimo Gramellini. In Altre Parole arriva al 6,1%. La trasmissione di approfondimento giornalistico sta regalando all’emittente risultati considerevoli, superando anche gli standard annuali. Tv8 sceglie ancora 4Ristoranti e supera il 2% di Share. Mentre la Nove con Accordi e Disaccordi arriva al 2,8% di Share. Anche questa è una percentuale in crescita con aumento della fascia più giovane di pubblico. Scanzi e Sommi riescono a convincere le nuove generazioni.

Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra il Canale 20 che sceglie Constantine, Rai4 che propone The Informer – Tre secondi per sopravvivere, e Iris che si rifugia nell’usato sicuro con Il Collezionista. RaiMovie, invece, ripesca dal cilindro la commedia di Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie. C’è, poi, la lotta all’ultimo punto nel preserale: La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti e Samira Lui, raggiunge il 25,7% di Share. Mentre Affari Tuoi, grazie anche alle gag di Stefano De Martino ed Herbert Ballerina, arriva al 23% di Share.